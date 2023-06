Piratas Basketball está listo para su debut

Mazatlán, Sin.- Con una base mazatleca fuerte y con el objetivo de ser el mejor de la región, la quinteta de Piratas Basketball comenzará la temporada 2023 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC), ante los Choyeros de San José del Cabo.

Los porteños viajaron este jueves a Baja California Sur, esperando comenzar con el pie derecho la temporada, debido a que en los trabajos de pretemporada no perdieron ningún juego, ganando confianza en el equipo.

Puedes leer: Piratas Basketball debutará en el CIBAPAC este viernes

Julieta López, también vivirá su primera experiencia como coach en la parte profesional, ya que la entrenadora tiene un amplio recorrido en Ligas Universitarias, y selecciones tanto del puerto como del estado.

López de la Peña, seleccionó a lo mejor que tiene Mazatlán, en el ámbito profesional, tal como Brian “Vacations” Valdez, Irving Martínez, quien estuvo jugando en Liga Nacional, Nico García, un veterano de mil batallas como José Carlos Sánchez Berumen, Hugo Hernández.

Además de contar con un jugador dinámico como Omar Ramírez, quien tiene experiencia en Cibacopa y en Cibapac, del cual es su retorno, y de José Villaseñor, que es otro elemento importante para los mazatlecos, sumándose los experimentados hermanos César y Juan Carlos Osuna.

Piratas le apuesta a la juventud

La quinteta del puerto, también llevará a los juveniles Jorge Durán (Sub 17), José Manuel Cruz (Sub 17), y Roberto Uribe (Sub 21), quienes serán la cara nueva del Circuito, esperando crecer de manera profesional.

La gira del fin de semana será por toda Baja California Sur

Posteriormente, al juego de este viernes 9 de junio, al día siguiente, sábado 10 de junio, se enfrentan a Guaycuras de La Paz y el domingo 11 de junio a Pelícanos de Los Cabos. Piratas Basketball regresa a casa para su inauguración el próximo sábado 17 de junio contra Tebacas de Badiraguato.