Para Tomás Boy Mazatlán FC hizo mejor las cosas que el Atlas

Mazatlán, Sin.- Luego del empate a ceros entre Mazatlán y Atlas, el director técnico Cañonero, Tomás Boy salió muy sereno a la conferencia de prensa, ya que el estratega, considera que le juego tuvo que ser para el lado local.

“El partido se presente de forma muy fuerte, el Atlas trabajo mucho cortando los circuitos, estuvimos muy erráticos con la pelota y se han perdido muchas posibilidades de ataque, de todos modos el partido estaba preparado para esa forma, nosotros generamos las jugadas más claras de gol y siento que el equipo no se recuperó, el resultado no me convence y al final hicimos mejor las cosas que ellos”, recalcó

Tomás también dijo, que Mazatlán fue mucho mejor en el terreno de juego, pero el tiempo y la falta de consistencia no se le dio en este partido.

“El equipo ha logrado solides, pero hoy no nos alcanzó para sacar tres puntos importantes, todos los partidos no se van a dar con el dominio y el partido fue muy duro, pudimos haber salido con la victoria pero no nos alcanzó”.

Por su parte Boy sabe lo que hay que trabajar, ya que en lo ofensivo, solo tuvieron una sola llegada al arco y que muchas de las jugadas de perdieron.

“Hoy fue regular el resultado, pero no fue suficiente para superarlo y me quedo con esa sensación. Cuando tu vas a atacar a un adversario que te juega a la pelota, tenemos que hacer más precisos y hoy las jugadas se quedaron en el tintero, no se produjo nada y en eso no hemos estado bien, el equipo se ha defendido bien”.

En el caso de Gutiérrez, Boy dijo, el portero estuvo bien y hoy equivocamos muchos pases en la medida, pero el adversario no pudo hacer daño en eso y hay que trabajar porque se nos fue el resultado de las manos, Gutiérrez trabajó bastante bien, hoy lo hizo bien, Vikonis también lo hizo bien, pero vamos a ver lo del puesto en la semana.

A Mazatlán se le viene un juego complicado la próxima jornada ante León y los puntos en casa son vitales para mantenerse en la pelea del repechaje, donde ahorita están actualmente, pero al finalizar la jornada podrían quedar fuera.

“Tenemos que aprovechar el juego de local, no siempre se presentan las oportunidades, pero hoy el gol, era muy oportuno, pero él no perder ya es algo, hoy los jugadores están muy molestos porque podrían hacer mejor las cosas y tenemos otro juego en casa que tenemos que jugar mejor, porque el adversario va ser mejor”, finalizó.













