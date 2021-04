Contamos con un poco de fortuna y así se definió el juego al final: Tomás Boy

Mazatlán, Sin.- Hoy Mazatlán FC realizó una hombrada al venir de atrás y remontar un 2-0 que ya los tenia abajo en los primeros 25 minutos del partido. Para Tomás Boy los ajustes que hizo cerca del final del partido fueron suficientes para llevarse el juego a pesar de como arrancaron el encuentro.

“Entramos fríos a la cancha, hice algunos ajustes de último minuto y al principio nos expusimos demasiados en la parte de atrás, Xolos se fueron arriba en el marcador, porque en su cancha es muy bueno, disminuimos la ventaja y contamos con un poco de fortuna y fue así como se definió al final”. Enfatizó

Otro de los puntos que tocó el estratega, es que hoy jugó con juventud, en su equipo, por la lesión de Lorenzo Reyes y Nico Díaz, además de la expulsión de Vikonis el encuentro pasado, sustituyendo esas piezas por Salvador Reyes y Ricardo Gutiérrez.

“Evidentemente cuento con calidad en mis jugadores, pero tengo demasiado juventud en la parte defensiva y van a cometer errores, pero los errores no son de mente, pero el equipo sabe trabajar y sabe darle la vuelta, veníamos de dos derrotas consecutivas y estoy contento porque el equipo pudo darle la vuelta al marcador”.

Con el tema de la porcentual el estratega dijo: “Nosotros tenemos un campeonato aparte y estamos peleando el cociente y de medida que vayamos mejorando de posición podemos tener una posibilidad de avanzar, pero seguimos trabajando el primer objetivo alejando del cociente y para nuestra fortuna tenemos dos juegos seguidos en casa y necesitamos al menos dos triunfos para que valga la pena la remontada”.

Mazatlán jugará dos encuentros en casa, ante Atlas, el cual es importante en el tema porcentual y ante el campeón vigente León, los cuales tienen que ser prioridad para alejarse de la multa que los asecha.

“Lo que se viene es un compromiso importantísimo porque es el Atlas y he hecho muchos cambios y tengo que estabilizar mi juego, pero no se consigue porque he hecho muchos cambios, pero esos jugadores han hecho que sucedan las cosas y hemos tenido lesiones, pero el equipo ha podido sobre ponerse y tenemos que mejorar los pases y en la defensa y más porque un jugador importantísimo se nos acaba de ir (Nico Díaz) lo que resta de la temporada y tenemos que reacomodar la defensa”, finalizó









