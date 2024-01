Para Manuel Flores es motivante lanzarle a Tomateros de Culiacán

Mazatlán, Sin. -Venados de Mazatlán está muy motivado por ir ganando la serie 2-0 frente a los Tomateros de Culiacán, en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, y para el tercer encuentro, el lanzador será Manuel Flores, un veterano de mil batallas, que esta campaña es de los hombres de confianza de Luis Carlos Rivera.

Flores va con marca de 1-1 en estos playoffs, pero es lanzador que más se le complica a los bateadores rivales, pues tiene una efectividad de 1.84, además de lanzar una joya de pitcheo en el juego seis de la primera ronda, ante los Charros de Jalisco.

“Me gusta pitchar contra Culiacán, es un parque que me motiva, es un estadio de mis favoritos para jugar, tenemos que seguir fuertes con la pitchada y con la buena defensa que hemos tenido hasta el momento, porque han sido juegos de pocas carreras”.

“Estamos completamente satisfechos con el trabajo que he venido haciendo y por eso estamos en esta ronda, yo siempre les he dicho a mis equipos en los que he estado, donde me necesiten, a la hora que me necesiten, mientras yo este sano vamos a hacer el trabajo”, expresó el lanzador yucateco.

Se ha acoplado con el jovencito receptor Christopher Escárrega

Esta temporada Venados tuvo problemas con las lesiones en sus receptores, entrándole al quite el joven Christopher Escárrega, quien ha venido haciendo las cosas de buena manera, y ya acoplados con la batería, entre pitcheo, tras pitcheo.

“Los primeros juegos muchos los notaron, si se batalló un poquito por el ritmo, el estar jugando seguido te da el saber cuál es el pitcheo que quiero, ahora estamos adaptados, hemos hablado mucho durante, después de los juegos y hemos ajustado, para que Christopher siga con el buen trabajo”, finalizó.