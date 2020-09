Panorama complicado para Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- A pesar de ser uno de los equipos con mayor posesión de balón, el equipo de Mazatlán FC se ha metido en serios problemas para obtener buscar la clasificación a liguilla, pues de 24 puntos disputados solo tiene 6, y han sufrido en la parte defensiva como una de las peores defensas del campeonato.

Tras la derrota ante el América 3-1 el pasado miércoles, el estratega Juan Francisco Palencia, fue cuestionado por no repetir alineación y tener siempre un parado diferente en los ocho encuentros que ha disputado en el torneo, a lo que el técnico respondió;

“no he podido repetir alineación atrás por las lesiones, pero de mediocampo en adelante siempre repetimos, más en el 9, pero las lesiones o suspensiones nos han pegado, solo tenemos un solo defensor en banca y eso no nos ha permitido repetir alineación, pero no es que no me convenza mi equipo".

A raíz de eso, el equipo ha tenido que arreglárselas para poder hacerle frente a los encuentros, pero no ha tenido una contundencia para finiquitar las jugadas de gol, cosa que ha estado sufriendo mucho la “Ola Morada”.

CALENDARIO DIFÍCIL

Mazatlán ya enfrentó a dos rivales muy complicados como lo son Tigres y América, rescatando solo un punto de ambos encuentros, pero se viene el cierre del torneo y este mes de septiembre, los del puerto tendrán un difícil andar en la jornada doble que se avecina.

Primeramente tendrán que enfrentar a unos Xolos el próximo miércoles, en el plantel fronterizo esta su ex técnico Pablo Guede, que enfrentará por primera vez a sus ex dirigidos, el cual será un duelo complicado.

Para cerrar la jornada doble, Mazatlán visitará al Atlas, en un duelo que podría ser vital para el equipo, en caso de perder o empatar ante Tijuana, porque después, tendrá que recibir en casa a Cruz Azul y cerrar septiembre contra Chivas.





















