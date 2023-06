Pablo Andrade y Adrián Rojas vuelven al puerto como campeones de la Liga ABE

Mazatlán, Sin.- Los basquetbolistas mazatlecos Pablo Noé Andrade Silva y Adrián Octavio Rojas, se colocaron entre los libros de historia del deporte ráfaga porteño, al proclamarse campeones de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), con el equipo de Tigres Blancos.

Ambos jugadores ingresaron a la Universidad Madero de Puebla, para ser los primeros mazatlecos en conquistar la mejor liga estudiantil del país, algo que no se veía desde hace más de 10 años, y que además Andrade Silva, fue galardonado como el MVP de la temporada 2022-2023, así como líder anotador y miembro de la quinteta ideal.

También te puede interesar: Venados Basketball dice adiós al Cibacopa

"Es un logro que no se había hecho y haber ganado además los galardones me da mucha emoción y me hace muy feliz, estoy muy agradecido por la hermandad y unión que tenemos en el equipo", dijo Andrade Silva.

Para la UMAD también es histórico ganar por primera vez la Liga ABE en la rama varonil, al vencer por marcador de 54-48 a ITESM campus Toluca, en la final realizada en la sede de las Águilas de UPAEP, el pasado 30 de abril.

“Mi experiencia en la temporada fue muy buena, fue bastante sacrificio por parte de todos; estuvimos entrenando duro y aguantando todo, fue una temporada de altas y bajas, pero llegamos muy concentrados y enfocados en ganar en los ocho grandes”, comentó Adrián Octavio Rojas.

“El ganar el campeonato es una satisfacción que no la puedo describir, el fruto de tanto sacrificio, de tantas complicaciones que hubo y puedo decir que es el mayor logró que he tenido en el basquetbol, lo dedico a mi familia y amigos que siempre confiaron en mí, en el trabajo que hago siempre”.

Adrián Rojas, también cumplió con el objetivo de ser campeón. Foto: Cortesía | Pablo Andrade

Pablo buscará su mejor nivel dentro de la Liga

En su tercer año de universidad, Andrade Silva buscará mejorar su nivel, a lo largo de su proceso deportivo, para tener en mente retos más grandes, destacó el padre del campeón estudiantil, Pablo Andrade Quintero.

"Me siento muy orgulloso por él, por los resultados en su carrera deportiva; que trascienda y vaya haciendo su camino con la semilla que uno sembró aquí en Mazatlán, trabajando con él", expresó Andrade Quintero.

Por parte de Mazatlán son 12 jugadores en la liga ABE, siete en varonil y cinco en femenil; la Universidad Madero de Puebla (UMAD) apostó por el talento porteño y tiene cinco elementos en sus filas.

Jugadores porteños en la Liga ABE

Varonil

Adrián Octavio Rojas, UMAD

Pablo Noé Andrade Silva, UMAD

Pedro Velarde, ITESM Toluca

Alex García, ITESM Puebla

Emiliano Coubet Anáhuac Querétaro

Armando Tirado, UPAEP

Diego Hemke, Universidad Interamericana, Puebla

Femenil