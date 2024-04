No he dejado de seguir al equipo y por eso acepté el reto: Heber Gómez

Mazatlán, Sin. -Luego de quedarse con el subcampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán quieren repetir la fórmula, haciendo su primer movimiento, al traer el hijo prodigio del puerto, Heber Gómez, quien estará como coach de bateo para la temporada 2024-2025, de la cual esperan tener buenos resultados.

Heber es toda una leyenda de Venados y no les ha perdido la huella, ya que se identifica muy bien con los colores de los rojos del puerto, una franela que visitó por mucho tiempo en la LMP, donde incluso fue parte de ese equipo histórico de los 2000’s.

También puedes leer: Los Mayos de Navojoa despiden a Matías Carrillo

El acercamiento por parte del club, con él en el Carrizal, Veracruz, fue por parte del gerente deportivo, Jesús “Chino” Valdez, quien habló con él personalmente para volverlo a tener en sus filas, en una nueva faceta con Mazatlán.

“Hace unos días estuvimos jugando en Veracruz y ahí se acercó Jesús Valdez y me dijo que si estaba preparado para volver a Mazatlán como coach de bateo y me movió. Me puso a recordar muchas cosas de Venados y el tiempo que yo pasé, además de ese proceso que viví como bateador e inmediatamente le dije que sí”, compartió Heber Gómez.

“He estado en contacto con algunos jugadores, no los he dejado de seguir, yo sufrí esas derrotas de la final, también tuve un acercamiento con Ismael Barros, y creo que eso también influyó para decirle que sí”, agregó.

Fue campeón de bateo con Mazatlán

Heber es de los últimos campeones de bateo de Venados de Mazatlán, ya que en la campaña 2002-2003, alcanzó un porcentaje de bateo de .353, además de que mítico 34, el cual se encuentra retirado, volverá a lucir en el renovado Teodoro Mariscal.

Gómez se integrará al cuerpo técnico de Luis Carlos Rivera, supliendo a quien fungiera como coach de bateo, Raúl Sánchez, y ahora la responsabilidad caerá en el veracruzano, que en el verano está para los Bravos de León.