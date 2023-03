Mujeres harán acto de presencia en el Sinaloa Fighting League

Sinaloa Fighting League está a la vuelta de la esquina y será este 31 de marzo en donde el Polideportivo Juan S. Millán será la sede de este gran evento, teniendo como pelea estelar el internacional combate por el título de las 135 libras entre el culiacanense Ángel "Diablo" Pérez y el venezolano Juan "Pony" Campos.

La cartelera contará con 6 peleas de Artes Marciales Mixtas, un Gran Prix de Jiu-jitso y dos peleas más en la modalidad de kickboxing, donde el poder femenino se hará presente con la culiacanense Kassandra Sánchez y Aidimi Magaña.

Karen Sánchez estará representando a la academia Tigre Negro 21 de marzo y se siente emocionada por ser parte de esta gran cartelera.

"Estamos esperando que llegue el viernes 31 para pelear después de tantos años, podemos hacerlo. He estado entrenando muy duro para hacerlo bien".

Sánchez sabe que Mariana será una rival complicada, a quien conoce y ha enfrentado tiempo atrás, por lo que la pelea será una garantía de espectáculo.

"Ella es fuerte, hemos competido en anteriormente en diferentes torneos, es por lo que hemos echado muchas ganas la preparación. Espero que la gente disfrute nuestra pelea".

Esta será la primera ocasión que Sinaloa Fighting League tenga una pelea femenina en la cartelera, levantando grandes expectativas en el público.

Otro de los combates que se tienen programado de la noche está de William "Troll" Coronel vs. Julio Valdez, Sergio Estrella vs. Fernando Gamez, José Arce vs. Martín Ruiz y Christian Ramírez vs. Angel Duran.