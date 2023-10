MLB: Dave Roberts continuará con los Dodgers de Los Ángeles para la siguiente temporada

Luego de que se diera una dolorosa eliminación hacia los Dodgers de Los Ángeles, la afición angelina pidió a gritos la destitución de Dave Roberts, los jugadores pidieron el respaldo del entrenador y así se dio la confirmación para la siguiente temporada de la MLB.

Fue muy diferente esta temporada para la institución angelina, dejando ir a bastantes jugadores y no trajeron a ningún jugador de renombre, pero aun así Roberts supo mantener al equipo sacando provecho a los refuerzos que llegaron y debutando un alto volumen a los prospectos.

Lo que le criticaron mucho fue el desempeño que tuvo en postemporada, en donde fueron barridos por Dbacks ganando 16 partidos menos que ellos en rol regular, aunque está claro lo que falló en octubre fueron los números malos de sus jugadores.

El presidente ejecutivo de los Dodgers Andrew Friedman, anunció que Dave Roberts continuará para la siguiente temporada, la organización aún cree que es capaz de conseguir un campeonato y se espera que llegue con buenos refuerzos para el 2024.

Caso de Julio Urías

Lo último que mencionó el coach del sinaloense Julio Urías es que el panorama que él ve es complicado.

‘’Obviamente, este año no lanzará con nosotros y en cuanto a lo que le depara el futuro no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tiene que sentir por toda la situación’’.