MLB: Dave Roberts menciona sobre el caso de Julio Urías ¿Se queda o no en el equipo?

Culiacán, Sin. -El manager Dave Roberts tuvo una participación en el podcast "The Show" junto a los presentadores Jon Heyman y Joel Sherman del New York Post.

Roberts habló de todo un poco en torno a lo que le espera su equipo en playoffs, así mismo dio una actualización sobre el caso de Julio Urías, pitcher de Dodgers que está en licencia administrativa debido a la supuesta violencia doméstica.

De acuerdo con la aclaración, la novena de Los Ángeles Urías no se incorporará al equipo en lo que resta del año. En pocas palabras, la carrera del sinaloense está llegando a su fin, ya que al concluir la campaña, el zurdo es agente libre.

Cabe señalar que el caso de Urías es investigado por la Major League Baseball y autoridades estadounidenses californianas.

El sinlaoense se perfilaba para ser uno de los mejores jugadores pagados en la MLB.

El zurdo se encontraba en camino para recibir un contrato de largo plazo de US$200millones.

Así es como se mira el panorama para el sinaloense Julio Urías después de las palabras que dijo el manager Dave Roberts.