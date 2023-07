MLB: Andrés Muñoz logra su segundo salvamento

Marineros de Seattle sobrevivieron ante los Mellizos de Minnesota para llevarse la victoria por el marcador de 8 a 7, Dylan Moore sacudió un par de jonrones incluyendo un batazo de tres carreras en el quinto innig.

Julio Rodríguez agregó un jonrón y dos dobles para los Marineros, que han ganado cinco de sus últimos cinco juegos. Fue la segunda derrota seguida de los Mellizos, líderes de la Central de la Liga Americana, tras haber encadenado cuatro triunfos.

El mexicano Andrés Muñoz se acreditó su segundo salvado tras retirar a Max Kepler, quien fue el último out con un rodado y un corredor en segunda.

Por los Marineros, los dominicanos Rodríguez de 5-3, tres anotadas y una impulsada; y Teoscar Hernández de 5-1, una impulsada. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1, una impulsada.

Por los Mellizos, los puertorriqueños Christian Vázquez de 4-3, una anotada y dos remolcadas; Willi Castro de 4-1; y Carlos Correa de 5-0. El colombiano Donovan Solano de 1-0.