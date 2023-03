Mikel Arriola visitó las instalaciones del Mazatlán FC

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola visitó por primera vez el puerto, con el fin de reunirse con la directiva del Mazatlán FC, que además aprovechó para revisar las instalaciones del club morado.

Arriola, fue recibido por Christian del Olmo, CEO de Azteca Negocios Fútbol, Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC, Lenin Pérez, director de operaciones, Carlos Vela, director deportivo, Rafael Sordo, gerente de estadio y Edgar Pérez, gerente de innovación.

También puedes leer: Con muchas ausencias, Mazatlán FC se medirá al León esta noche

Quienes aprovecharon para hacer el recorrido por las canchas e instalaciones que integran la Ciudad Deportiva Mazatlán FC, donde el Club mostró la visión que tienen para el crecimiento en infraestructura por etapas, construyendo un proyecto que permita el desarrollo integral de primer equipo, fuerzas básicas y fútbol femenil.

Mikel Arriola ve un crecimiento importante en el puerto

Aunque el equipo está por cumplir tres años de su creación, Mikel Arreola ve con buenos ojos el trabajo que se ha hecho, además que destaca la participación del club morado en la Leagues Cup, donde se medirá a Austin FC y FC Juárez.

El mandamás de la Liga MX sabe que el club en la parte de infraestructura va por buen camino. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Por parte del Club, los directivos explicaron la visión y los retos de la institución a corto, mediano y largo plazo, en materia comercial y deportiva, en el que uno de sus principales objetivos es el desarrollo de las fuerzas básicas Sub 20, 18, 16, 14 y la sub 18 de Femenil, así como en el arraigo y experiencia del aficionado en los casi tres años de historia del Club.

Para finalizar el repaso a la agenda conjunta entre la LIGA BBVA MX y Mazatlán FC, las dos instituciones reiteraron trabajar en equipo por el crecimiento del fútbol varonil y femenil, y por el desarrollo multidisciplinario de nuestra Liga.