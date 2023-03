Mazatlán FC es una franquicia joven, que está en búsqueda del ADN: Carlos Vela

Si bien el Apertura 2023 no ha sido un buen torneo para el Mazatlán FC, al acumular solo un triunfo, un empate y nueve derrotas, los morados comenzaron a hacer movimientos, pensando en un corto plazo, buscando que el equipo se pueda consolidad, pese al mal paso futbolístico.

Mazatlán terminó los lazos con Luis César a finales del mes de febrero y el 2 de marzo llegó Carlos Vela, quien se encontraba en Rayados del Monterrey, afrontando un reto mayor, al tener un equipo con una nómina más baja y un problema de cociente.

Vela, asumió el cargo, y espera tener frutos en un corto plazo, buscando que el Mazatlán pueda ser protagonista en los próximos torneos, además de tener la quema por la multa, ya que los cuatro puntos que se tienen, no los salvará.

“Tenemos que sacar la mayor de cantidad de puntos posibles y quedan seis partidos, aún no podemos dar nada por perdido, queremos seguir peleando por la lucha por la multa, que es la prioridad en este momento”.

“Aunque me estoy empapando, me encontró con un club muy bien establecido, con buenos cimientos en el área deportiva, y seguramente vamos a estar bien, en un mediado y corto plazo”, externó con optimismo Carlos Vela, para El Sol de Mazatlán.

Mazatlán sigue en riesgo por pagar la multa

La idea del Club es evitar la multa y aunque Xolos ya esté muy cerca de Mazatlán y Necaxa se alejó, hay un optimismo claro para rescatar el torneo, que también es un reproche que la misma afición le ha hecho al equipo.

“Con los diálogos con Rubén, con la directiva, estamos viviendo el presente y vivir en un mediano y corto plazo, porque la idea es evitar la multa, no queremos tener otro torneo como el que está teniendo, porque al final la afición no se lo merece, no es lo que el dueño está buscando y tenemos que ser muy acertado para el armado del plantel”.

Rubén Omar Romano, que vino como “Bombero” al club, y que no lo está logrando, aún no ha tenido pláticas de quedarse en un futuro, ya que la misión del estratega es sacar al equipo de la zona de multas.

“Con Rubén estamos trabajando el corto plazo, y la búsqueda de seguir con el objetivo de pagar la multa. Necaxa se nos alejó y Tijuana está atrás, pero no podemos pensar que ya está definida la multa y que Juárez se puede caer, pero estamos enfocados en cerrar bien el torneo y después hacer el balance general al final”.

Mazatlán FC tendrá que encontrar su modelo futbolístico

Los Cañoneros, con casi tres años de existencia y dos directores deportivos, siguen buscando un modelo deportivo con el que encaje bien con el Club, y Carlos al tener experiencia con Rayados de Monterrey, se espera una renovación en esa área.

“Mazatlán es una franquicia joven, que está en la búsqueda del ADN, y no por tener un presupuesto menor, vamos a dejar de competir, de dar el rendimiento, de scoutear muy bien, de la elección de la plantilla, hay maneras para competir y esa parte no es condicionante para no ganar partidos”.

“La realidad que estamos viviendo, no es lo que la organización quiere, hoy nos quedan seis partidos, son seis finales, porque si necesitamos los puntos y hablar de seis partidos, es una tercera parte del torneo”, explicó.