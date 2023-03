México dio a conocer su lineup para el juego ante Colombia

Mazatlán, Sin.- En punto de las 12:00 horas tiempo de Sinaloa, la Selección Mexicana de Beisbol, hará su debut en el Clásico Mundial ante Colombia, un juego que despierta las expectativas del equipo mexicano, por el grupo en el que se encuentra, además de que la afición azteca se hará presente en el Chase Field, casa de los Diamantes de Arizona.

Benjamín Gil, presentó ya el lineup que tendrá para dicho encuentro, siendo en el papel un equipo poderoso a la ofensiva, demostrando lo hecho ante los Rockies de Colorado a el pasado jueves, donde se vio un equipo nivelado, además de confiar en el brazo del “Culichi” Julio Urías.

Puedes leer: Venados Basketball comenzará el Cibacopa este sábado ante Caballeros

“Siendo el as del equipo, y como queremos comenzar teniendo la mejor oportunidad de ganar, Julio irá contra Colombia. Ese duelo es clave, es empezar con el pie derecho. Además, esa decisión le permitirá tener los días de descanso suficientes a Julio, pensando que vamos a avanzar y lo tendríamos listo para la siguiente ronda”, comentó Benjamín Gil, en conferencia de prensa está tarde.

Gil, cuidará las salidas de sus abridores, ya que cada uno tiene un limite de 65 pitcheos, en esta primera ronda, pero México goza de un buen relevo, que es algo que lo hará fuerte en el terreno de juego.

Julio Urías, está listo para este reto. Foto: Cortesía | WBC

Colombia enviará un viejo conocido de la afición mexicana

Nabil Crismatt, quien ahora esta con los Padres de San Diego y que en su momento fue lanzador de los Toros de Tijuana, será el lanzador que le abrirá a México, tras la lesión de José Quintana, quien iba a ser el pitcher de ese encuentro.

Pese a eso, a Julio Urías declaró que saldrá a disfrutar el torneo, además de que tendrá el apoyo cercano de sus familiares y paisanos.

“Hay que disfrutar este torneo. La atmósfera es distinta a la de una Serie Mundial, pero el Clásico Mundial de Beisbol me motiva mucho. También me motiva que Benjamín Gil sea el capitán de este barco, porque todos los campeonatos que ha ganado no son coincidencia”, compartió Urías.

¿Dónde ver el juego?

El juego será transmitido por televisión abierta, por Imagen Televisión

Los lineups

México

1.-Randy Arozarena JI

2.-Alex Verdugo JD

3.-Joey Meneses BD

4.-Rowdy Téllz 1B

5.-Isaac Paredes 3B

6.-Luis Urías 2B

7.-Alan Trejo SS

8.-Alek Thomas JD

9.-Austin Barnes C

Abridor: Julio Urías PZ

Colombia

1.- Óscar Mercado JC

2.- Harold Ramírez JD

3.- Gio Urshela 3B

4.- Jorge Alfaro BD

5.- Elías Díaz C

6.- Reynaldo Rodríguez 1B

7.- Jordan Díaz 2B

8.- Jesús Marriaga JI

9.- Dayan Frías SS

Abridor: Nabil Crismatt PD