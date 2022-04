Mazatlán Femenil, quiere terminar el torneo de la mejor forma

Mazatlán, Sin.- Luego de perder 1-0 ante Chivas la jornada pasada y decir adiós al clausura 2022, el Mazatlán Femenil quiere tener un cierre digno, para evitar los últimos lugares del torneo, meta que es el nuevo objetivo de Juan Carlos Mendoza.

El técnico sabe que han tenido derrotas muy dolorosas, pero con tres fechas más por jugar y con la motivación de salir adelante, se espera que el equipo pueda volverse a conectar para las jornadas restantes.

“Sin duda son derrotas dolorosas y el único responsable aquí soy yo, ahora estamos en la fecha FIFA y nos queda preparar el juego ante Toluca. Nosotros tenemos que aspirar a ganar todos los juegos, el equipo ha mejorado”, explicó

Una de las cosas que la afición de Mazatlán se ha preguntado, es que ha pasado con Magali Cuadrado, que desde la última fecha FIFA, le ha costado trabajo para volver a tener el nivel mostrado en la cancha.

“Con Magali no es que esté lesionada, sino es que no ha estado en su mejor momento, le hemos dado oportunidad a otras jugadoras, como Graciela Wong y Monserrat Montes y lo han venido haciendo muy bien”.

Se espera que el equipo pueda mejor después de la fecha FIFA. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil

Cuando el profe Mendoza arribó al puerto para este torneo, se puso como meta colocar al equipo en puestos de liguilla, un objetivo que ya no se alcanzó y ahora tendrá que esperar su situación al final del torneo, para ver si sigue al frente o no de los morados.

“Ahora nos queda terminar el torneo de la mejor manera, quizás no nos alcance para clasificar, pero uno de los objetivos era mejorar lo del torneo anterior y eso no nos deja nada tranquilos. Los técnicos somos hijos de los resultado y la directiva tomará la mejor decisión, al final son números que no quisiera entregarle a mi directiva”.

DATOS

10 puntos han sumado en 14 fechas

2 partidos han podido ganar en el campeonato