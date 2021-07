Marisol Moreno, del barrio al profesionalismo

Mazatlán, Sin.- Traviesa y muy peleonera, esa fue la adolescencia de Marisol Moreno, quien estuvo en cinco Olimpiadas Nacionales y que salió del gimnasio de Box del Infonavit Playas, cuna que la vio crecer hasta el profesionalismo.

Moreno, que se describe a ella misma como “peleonera”, comenzó en el boxeo por su hermano más pequeño, que estuvo en la escuela de Rodolfo Morán, mejor conocido como “Choncho”, donde aprendió a base de golpes el arte de los puñetazos.

Marisol Moreno ha demostrado que con sacrificio se puede logar grandes cosas. Foto: Cortesía |Marisol Moreno

Tras pasar por una tarde por el gimnasio que dirige Morán, Marisol por curiosidad comenzó a ver como entrenaban, a lo cual ella accedió a algunos entrenamientos. “Yo llegué al gimnasio, primero a preguntar, luego estuve entrenando y el ‘Choncho’ me dijo que si quería boxear y yo le dije que no”.

La “Wera” como también algunos le dicen le tomó la palabra a Morán y este la llevó a una pelea con una contrincante con un poco más de experiencia que ella, según cuenta la boxeadora. “Yo hice esparring y me gustó, y le dije que quería pelear y el ‘Choncho’ no quería que peleara, y le dije: ¿Y qué, no me va a matar?, total me subí y me pegaron una chinga”, recuerda.

Y justo como su entrenador le dijo, eso pasó, bajó toda golpeada y sin ganas de volver, pero siguió al pie del cañón, ya que entró al box mí a la brava, experimentando cosas únicas, que solo ella pudo vivir en sus inicios.

“Yo me la pasaba cantándole tiros a la raza en la secundaria y en la prepa, pero con el box me calmé y pues íbamos a entrenar mi hermano y yo. La verdad me costó mucho trabajo disciplinarme, era muy vaga”.

Moreno, comenzó a tomar el boxeo con más forma, porque después de los golpes que recibió, entendió que jamás volvería a subir a un ring sin preparación y eso la motivo para buscar ir a campeonatos nacionales.

Su paso por el Box Amateur la catapultó muy bien en el profesionalismo. Foto: Cortesía |Marisol Moreno

“Después de esa pelea, entendí que jamás debería dejar de entrenar, yo no entrenaba que digas muy, duro pero ya era más constante y cuando el ‘Choncho’ me dijo que nos íbamos a ir al CAR en Mochis para mi primer nacional que fue en el 2013, conocí lo que era ser un entrenamiento de Alto Rendimiento y a la semana me quería regresar, me la pasaba encerrada y enfadada”, dijo entre risas.

Fue ese primer nacional del 2013 donde obtuvo su primera medalla de plata, siendo esa recompensa de entrenar como boxeadora de alto rendimiento. “Cuando gané ese medalla entendí muchas cosas y que si vale la pena todo el sacrifico”.

Moreno fue tomando más experiencia, en el boxeo amateur, ganando dos medallas de bronce en el 2014 y 2015, en el Nacional de Primera Fuerza, para después dar ese saltó máximo, en la Olimpiada Nacional con su medalla de Oro.

“Ese momento fue histórico para Mazatlán, ya que tuve la dicha de ser la primera mujer en hacerlo para el puerto, fue algo muy bonito y estar siempre en la pelea”.

El 19 de junio, Moreno consiguió otra victoria en su carrera. Foto: Cortesía |Marisol Moreno

La porteña, tomó la decisión de radicar en Los Mochis, donde estuvo cursando su carrera universitaria, y en el 2018 decidió abandonar el boxeo amateur, ya un poco hasta de todo y también extrañando a su tierra.

“En el 2018 dije, ya me voy para Mazatlán, ya me enfadé, terminé mi universidad, extraño a mi familia, busco trabajo y hago mi vida normal, sin estar entrenando como loca. Pero mi hermano más chiquito me dijo, que si ahí iba a terminar mi sueño en el box, que si ahí iba a dejar todo el sacrificio y que cuando estuviera vieja, no iba a saber que fue de eso que no intenté”:

Con esa motivación de su hermano y sabiendo que el boxeo profesional aún más difícil, Marisol se embarcó de nueva cuenta en un el sueño del profesionalismo, donde la primera pelea fue sola, ya que la pelea se le cayó tres veces.

“Cuando pelee por primera vez estuve sola, mi entrenador de Mochis no pudo ir, me lleve a mi hermano y allá conseguí un entrenador que me subiera y me aventé, para mi suerte la gané, allá en Tijuana fue esa pelea”.

Foto: Cortesía |Marisol Moreno

Moreno, sigue firme con el sueño de ser campeona mundial, ha bajado de división y a pesar de tener pocas peleas como profesional, ha ido llevando una por una, hasta ha llegado estar en los combates de Francisco “El Gallo” Estrada.

Con su marca de 6-1, la porteña acaba de firmar un contrato con la promotora Boxing Showcase, donde espera que la puedan llevar por ese camino del campeonato mundial, algo por lo que ha estado trabajando en estos 26 años de vida que tiene la boxeadora.

PREMIOS

- Dos Medallas de Bronce en los Nacionales de Primera Fuerza en 2014 y 2015.

- Tres platas en Olimpiada Nacional, del 2013, Festival Olímpico en 2017 y Primera Fuerza 2019.

- Cuatro Oros en Olimpiada Nacional del 2015, Primera Fuerza 2016 y Universiada Nacional 2017 y 2018.









