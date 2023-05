Julissa Iriarte se convierte en la segunda mujer en llegar a Liga Mexicana de Beisbol

Mazatlán, Sin.- Julissa Iriarte es una joven de 26 años de edad que se enamoró del beisbol, gracias al amor de un padre, que la llevaba en bicicleta a ver los juegos, en su natal Estación Naranjo, un poblado cerca del Fuerte, Sinaloa, y que hoy el destino la coloca como la segunda mujer umpire de la Liga Mexicana del Beisbol, al ser jueza del duelo entre Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco que inicia este martes.

La sinaloense comenzó su carrera deportiva como softbolista, pero un amigo cercano la invitó a ir a la Academia de Beisbol en Monterrey, algo que no pensó dos veces y gracias al apoyo de su familia, ella comenzó un sueño, que estar detrás del home play, en un juego profesional.

Iriarte Félix ha ido aprendiendo del difícil camino del umpire, comenzando en Liga Invernal Mexicana, para ser parte de la Serie del Príncipe, y luego ser parte del Mundial Sub-15 realizado en Hermosillo el año pasado.

“Yo nunca me imaginé que iba a ser umpire. Juego desde hace muchos años softball, es mi pasatiempo favorito. Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de umpires de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”, dijo Julissa para Liga Mexicana de Beisbol

El 2023 mágico para Julissa Iriarte inició con juegos de pretemporada de equipos de la LMB y actividad en la Liga Tabasqueña en marzo y abril, su inminente debut en la temporada regular de la LMB llegará en mayo y luego, del 13 al 18 de septiembre, formará parte del grupo de umpires que impartirá justicia en la IX Copa Mundial de Beisbol Femenil en Miyoshi City, Japón.

Una madre que luchará por sobresalir como Umpire

La sinaloense, también es madre de una niña de seis años, quien ha sido su principal motor para no dejar este difícil camino, del cual ya está escribiendo historia, para el beisbol mexicano y el beisbol sinaloense.

“El sacrificio más grande que he hecho para llegar hasta donde estoy es dejar a mi familia. A mi hija, a mis papás y a mis hermanos”, externó.

Ella no se esperaba que el llamado fuera tan rápido y el pasado sábado la sinaloense recibió la noticia de Luis Alberto Ramírez Viera, quien es Coordinador de Umpires de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Sinceramente, no me lo esperaba”, comentó Julissa, aun con evidentes rastros de nerviosismo en su voz. “Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”.

Será el 11 de mayo cuando le toque estar como juez principal de ese juego entre Leones y Olmecas en el Parque Kukulcán, una fecha que jamás olvidará, y lo que será también un gran regalo del día de las madres.

Para saber

La primera umpire mujer fue Luz Alicia Gordoa