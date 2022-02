Juan Carlos Mendoza ve mejoría en el Mazatlán Femenil

Mazatlán, Sin.- Mazatlán Femenil, dio uno de sus mejores partidos de lo que va del torneo, jugándole tú a tú a Tigres, en la cancha del Kraken, haciendo notar una gran mejoría de juego y con buen parado táctico.

Aunque no se llevaron los tres puntos, el técnico de las Cañoneras, Juan Carlos Mendoza, le agradó como su equipo ha ido mejorado cada vez en la cancha y teniendo gol, algo que se había perdido en el torneo pasado.

“El equipo va en franca mejoría, va entendiendo el modelo de juego y eso me deja tranquilo, trabajando para dar resultados y meternos a la Liguilla, no estamos tan mal posicionados y eso me deja tranquilo”, dijo el técnico después de la derrota.

Mendoza, también salió dolido por esa derrota que tuvieron ante las subcampeonas de Liga Mx Femenil, ya que venían de ganarle en casa 1-0 al Atlético de San Luis. “Cada derrota es dolorosa, no estaba presupuestada”, enfatizó.

“Me gustó la cara del equipo, ir al frente, metimos a Tigres en su terreno, tuvimos llegadas muy importantes, que terminaron en gol y esa parte es muy buena, independientemente del marcador, no dejamos de luchar”.

Ahora Mazatlán tendrán dos visitas importante, la primera ante Querétaro antes de la fecha FIFA y después visitar al América, un cuadro que es complicado en su casa, por eso técnico entiende el peligro de ir a jugarle a las queretanas.









