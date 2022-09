Javier “Chuletita” Orozco cambia los tachos por raquetas

No ha pasado mucho tiempo desde que Javier “Chuletita” Orozco figuraba en las canchas de la Liga MX, recordado por hacerle cuatro goles a los Gallos del Querétaro, en aquella final del 2015, que le arrebataron a Ronaldinho y compañía.

Lejos de los reflectores, Javier Orozco, decidió colgar sus botines en el mes de diciembre, jugando su último partido como profesional, en la Liga de Guatemala, con el equipo de Club Social y Deportivo Xelajú, a la edad de 33 años.

Hoy radicado en Mazatlán y pensando más en su futuro personal, el ex jugador que militó en Cruz Azul, Santos Laguna, Chiapas FC, Veracruz en la Liga MX, y con Tampico Madero y Cancún FC, en el Ascenso, volvió al deporte, pero ahora para jugar tenis.

“Voy para casi un año retirado y me está dando por el tenis porque es un deporte muy bueno y me hace mantenerme activo, de repente me toca ir a jugar algún partido con las leyendas del Cruz Azul, entonces con el Tenis me mantengo en un buen estado físico”, compartió el ex jugador.

El “Chuletita”, se enfocará más adelante en el fútbol. Foto: Isac Chávez | Sol de Mazatlán

El Tenis llegó de repente a la vida del jugador, que a su arribó a Mazatlán comenzó a pŕácticarlo, con el profesor Gustavo Prieto, como complemento de su trabajo de gimnasio. “Me encanta mantenerme haciendo ejercicio, y el tenis me hace mantenerme con actividad, además de que es muy diferente al fútbol por la concentración que hay”.

Además del Tenis, el ex jugador nacido en Los Mochis, le ha dado por jugar el softbol, otro deporte recreativo, qué práctica con otros compañeros de su escuela de Tenis. “Tengo desde mayo como tenista, de repente le pegamos al softbol, cuando me invita Édgar Garzón, quien es un ex beisbolista de la localidad".

No quita el pie del fútbol

Javier Orozco, recientemente concluyó su carrera para ser director técnico, por lo que no descarta estar metido de nueva cuenta en el deporte que le apasiona, como entrenador de fuerzas básicas o inclusive auxiliar técnico.

“Si me gustaría iniciar mi proceso como entrenador, este año lo quise tomar con tranquilidad, para ver que es lo que quiero, porque sigo en mente de querer terminar otra carrera, que es administración deportiva, pero como tal no he decidido que hacer y seguramente estaré tocando las puertas y si es en Sinaloa, mucho mejor”, compartió.

Para saber

Javier, ha tenido actividad el Torneo Regional de Escalera Garley, donde ha ganado sus dos encuentros.