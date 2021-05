Humberto Saiz “aúlla” en el terreno de juego

Mazatlán, Sin.- Sonorense de nacimiento e hijo del beisbol, Humberto “Lobito” Saiz Gálvez ha marcado y seguirá marcando una gran tradición beisbolera en el país. Juez, árbitro o ampáyer, él siempre imparte justicia dentro del diamante, justo como su padre Víctor Manuel “Lobo” Saiz.

Relata que jamás pasó por su mente dedicarse de lleno a un deporte que le ha dado todo.

“Vago” e inquieto desde niño, comenzó a involucrase en el deporte, pero no a través de una manilla, una pelota de cuero o un bate, sino a través de una pelota de futbol. Pero el destino lo llevo al denominado “Rey de los Deportes”.

“Yo comencé a jugar futbol a los 8 años y llegué a estar becado por un colegio por jugar soccer, pero la primera vez que ampayé un juego de pelota, fue de softbol, fue totalmente un accidente, yo venía de jugar un partido de futbol y tenía que atravesar toda mi alma mater, la Universidad de Sonora, y pasar otro campo de futbol y el otro era un campo de softbol, porque mi objetivo era ir a comprarme unos raspados”, recuerda.

“Íbamos en bola y pasé por el campo y estaba un ex ampáyer, que estuvo en Liga del Pacífico, Liga Norte y estaba en su descanso, en un torneo de dependencias estatales y el compañero de él no llegó y como era amigo de la familia, me dijo que le hiciera el paro y me metí, un juego de una hora, al terminar el juego, me dio algo con puño cerrado, lo agarré, lo metí a la bolsa y llegando a la esquina vi cuánto dinero era y eran 210 pesos y de ahí en adelante todos los sábados pasé por ese campo para ver si faltaba un ampáyer”.

Con esa anécdota, el “Lobito” fue tomando experiencia, hasta que el beisbol lo hizo inclinarse de lleno por el amapayeo, obviamente motivado por la labor que hacia su padre dentro de las ligas del beisbol.

“Pues, así fui llevándome, luego iba de metiche con los ampáyers, ya que se la llevaban cerca de la casa de mis abuelos, iba a verlos y oírlos y cuando menos pensé, terminé la escuela y fui de la primera generación de la academia de Pastejé, y fácil pude haber seguido jugando futbol, pero me lastimé una rodilla”.

Dentro de esa primera generación de la Academia de Beisbol de Pastejé, estuvo rodeado de beisbolistas como Matías el “Coyote” Carrillo, Aníbal Díaz, Ricardo Solís, el “Pimienta” Morales, entre otros peloteros.

Humberto menciona que gracias a la huelga que hubo en 1980, muchos de la primera generación de Pastejé, comenzaron a incluir pelotero y de ahí salieron cuatro ampáyers, entre ellos él, que desde 1981 comenzó en la Liga Mexicana.

“Fui a la inauguración en la Ciudad de México, regresé a la academia, pero se lastimó un ampáyer y comencé, también en la Liga del Pacífico ocurrió lo mismo, y somos bendecidos con salud y trabajo”, enfatizó.

Dentro de sus 38 años de carrera como ampáyer, le ha tocado presenciar al menos 17 Juegos de Estrellas, más de 20 series finales por títulos y cerca de 20 participaciones en Series del Caribe, así como trabajos en Ligas Menores y Grandes Ligas.

Dentro todos estos años, ha visto desfilar a grandes peloteros, como lo hizo con el gran Héctor Espino y presenciar finales que se han definido por una base por bola, como la de Mazatlán, o el último campeonato de Leones de Yucatán, donde Jessie Castillo se voló la barda y esta ultima de Tomateros de Culiacán, donde el mismo Jessie definió con un cuadrangular y es algo que agradece infinitamente.

“A mí me ha tocado de todo y estoy ampliamente agradecido con Dios, imagínate, me tocó ampayarle a Héctor Espino, a los hermanos Romo y muchos de ellos me renegaron, pero ellos saben con quién se ponen renegones y me ha tocado ver a muchos, el mismo Chaflán López, Matías Carillo, que fue de los primeros peloteros en hacer gimnasio, ahora todos hacen”.

LO QUE SE VIENE

Humberto se siente ansioso de volver a estar dentro de un terreno de juego, luego de que estuvo presente en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y después de más de un año, regresará a la Liga Mexicana de Beisbol, donde le tocó inaugurar la serie entere Olmecas de Tabaco y Tigres De Quintana Roo.

“Yo sigo siendo el mismo, voy al barrio y soy el ‘Cabezón’, estoy en el terreno de juego y soy el ‘Lobito’, para los mayores soy el ‘Betito’, me pueden ver como ellos quieran pero yo estoy ampliamente agradecido con este juego y lo disfruto al máximo, porque no hay nadie más grande que este juego, aunque nadie pague un boleto para ver un ampáyer, para mí es el mejor trabajo del mundo. Y yo me voy a ir con lo que aprendí en casa, este juego es pitcheo por pitcheo, out por out, juego por juego y temporada por temporada”, finalizó.

DATOS

58 años de edad

38 años como ampáyer profesional









