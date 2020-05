Guillermo Rivera es el 'mago' de los autos de colección

Mazatlán, Sin.- Desde niño, Guillermo Rivera siempre soñó con tener el carro de sus sueños, hacerlo a su manera y gusto. Parecía como si él hubiera nacido con las herramientas bajo el brazo, pues nunca dudó en lo que quería ser de grande.

Deportes Con los guantes del Zápari por delante

Fue hasta hace cuatro años que su historia en el mundo automotriz comienza de manera formal, con un proyecto propio, una camioneta Chevy SS 10, la cual fue su primera modificación.









Yo salía de trabajar del taller de mi papá y por las noches me iba a pegarle a la talacha a un taller que me prestaron, a hacerle las modificaciones a mi troca, mi papá quedó impresionado con el trabajo, que comenzamos a hacer un proyecto propio, amigos y camaradas se interesan en lo que hacíamos, y así fue como inicié en esto Guillermo Rivera









Desde cosas muy sencillas, hasta trabajar con la suspensión de aire de los carros, Memo se hizo de un nombre en el puerto, además de ser miembro destacado del club de carros modificados Ruta 15.









Mi trabajo se me fue dando poco a poco, pero mi jefe me enseñó a usar las manos, las herramientas y hacer cortes, pero esa sabiduría de las herramientas son las armas que me dan para modificar, siendo un gusto que traigo desde muy chico, y siempre dije: algún día voy a tener una camioneta, pero jamás pensé que yo mismo me haría mi camioneta Guillermo Rivera









Sus creaciones han deslumbrado no sólo en el puerto, sino en todo el país, a través del club Ruta 15.









Nosotros estábamos en otro club de autos, pero por diferencias tuvimos que buscar una alternativa, comenzando con este proyecto que es Ruta 15, es diferente, pero a la vez muy similar, por que el gusto por los carros no se pierde Guillermo Rivera









“Nosotros desde antes de ser lo que somos, teníamos algunas ideas, como realizar un evento, eso es algo muy fuerte que nos jaló mucha gente, y tener un reconocimiento nacional, no es cosa fácil, aparte, lo que nosotros hacemos aquí es rodar por distintos lugares de la República, teniendo ese sello característico del club”.

Una de las anécdotas que más recuerda es cómo fueron los inicios de las rodadas del club, pues en su mayoría no tenían los carros con buenos motores, presentando fallas mecánicas en el transcurso del camino.









Te soy bien sincero, cuando íbamos a nuestras primeras salidas, los carros se dañaban y muchos nos preguntaban que cómo le hacíamos para llegar, y la verdad es que en el camino íbamos reparándolos, nos sirvió mucho, dejándonos como enseñanza que nunca vas a saber qué tan chingón es tu carro si no lo ruedas, y esa es la esencia de nosotros, siendo ese tipo de cosas que genera el respeto de la gente Guillermo Rivera









Como mecánico, cree firmemente que la mano de obra mexicana es la mejor para las modificaciones.

Con el apoyo de su familia, Memo se pone como meta esos trabajos extravagantes, como los que salen en la televisión.

“Mi motivación es que muchos de los carros que modifico los puedo encontrar aquí en México, y claro, es menor el costo que lo que cuesta una modificación en los Estados Unidos, pero yo quiero ir más allá y competir con los mejores talleres del mundo, y dejar el nombre de Mazatlán en alto, nuestro eslogan es y siempre será: Mazatlecos”.

Como miembro activo de Ruta 15, tiene tres años, y el pasado mes de marzo celebraron el Ruta 15 Fest 2.0, en el que participaron muchos clubes de carros de México, evento que ha hecho crecer al gremio automotriz.









Nuestro objetivo es que venga gente al puerto, que se enamoren de la ciudad, de nuestros autos, y sobre todo que la gente disfruté de ver los coches modificados en un sólo lugar, tenemos la fortuna de ser el único evento en hacer ese tipo de cosas Guillermo Rivera









Actualmente se está enfrentando a uno de sus retos más difíciles de modificación, pues está construyendo un camión Chevrolet Coe de 1965, siendo uno de los pocos coches que hay en el país, y se dificulta mucho conseguir las piezas.









Este es uno de mis trabajos más complicados, pues trabajar este tipo de camiones es muy difícil, fue de los primeros camiones en tener el motor debajo de la cabina, y estamos trabajando para dejar una pieza única Guillermo Rivera





Te puede interesar: Conoce a los primeros bats de Grandes Ligas con más cuadrangulares

“Afortunadamente, en el camino te vas encontrando con gente que te ayuda a conseguir las piezas, tenemos esa hermandad y la pasión por los carros, cosa que también aplica en el club Ruta 15”.

DATO

4 años tiene ‘Memo’ con su taller Rivera's Garage.

DE COLECCIÓN

Cada uno de los autos que ha modificado es único, y tiene su apellido por un lado, lo que los convierte en piezas de colección en el puerto.





Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán









Lee más aquí:

Deportes Conoce a los jugadores más importantes del ‘Gran Pez’ en su historia

Deportes Feliciano es el 'domador' de las olas

Local El 'Maromero' que se enamoró del puerto