¡Un Alto a la violencia en los campos de juego!

Culiacán, Sin.- Hoy más que nunca se ha percibido en la ciudad de Culiacán que el gremio de ampayers busca, quiere, desea y ve como una imperiosa necesidad unificar criterios en todos los aspectos en que están inmersos dentro de su profesión, pero sobre todo el cuidar su integridad física y que el softbol siga consolidándose como el deporte que más se practica actualmente.

Dicho en otras palabras, han alzado la voz y piden en Alto a la Violencia en los campos de juego, espacio al que ellos acuden y con trabajo ganarse el sustento para su familia y en muchas ocasiones lo único que han obtenido son el desprecio y las agresiones de ´jugadores´ que con gritos y empujones demuestran su inconformidad a una jugada, les asista o no la razón; pero sabedores que quien la marcó es un ser humano de carne y hueso como ellos mismos.

Alto: Umpires Unidos Culiacán. Alto

¡No más agresiones!

Así han denominado su noble movimiento en el que la obligación moral es que todos ´jalen´ al parejo y sentar las bases de cuál es la mejor forma de acabar o parar este tipo de actos violentos.

Habrá que asentar que son más de 15 mil los jugadores que actualmente militan en las más de las 40 diferentes ligas de la ciudad y no son más de 10 los grupos de jueces que sancionan la actividad, pero si se mantiene el paso agresor hacia ellos, el número podría descender y entonces sí, los problemas podrían tornarse más críticos.

Los jueces del softbol no están solos en este movimiento inusual, que, a decir verdad, hace años se pretendió llevar a cabo, pero no prendió; hoy los presidentes de cada uno de los circuitos quieren escucharlos y apoyarlos hasta donde se pueda y qué decir todas las expresiones vistas a través de las redes sociales, donde se exige parar este tipo de conductas antideportivas.

Buscan generar las bases para un mejor respeto hacia ellos. Foto: Cortesía │ Martín García Castillo

“En la actualidad cada vez es más frecuente que le falten el respeto a los umpires, las agresiones tanto físicas como verbales están a la orden del día. Por eso exigimos a todos los managers, jugadores, directivos y aficionados, respeto hacia nuestra persona y que tomen conciencia ante los hechos de violencia que han estado ocurriendo”, sostiene el ampayer Alberto Cienfuegos Zazueta en su cuenta de Facebook.

Y también asienta. “Sabemos que ser umpire es una profesión muy difícil y no cualquiera se atreve a realizarla, más sin embargo aquí estamos echándole ganas día con día porque amamos esta bonita profesión y también porque salimos a buscar el pan de cada día porque para muchos es el sustento de la familia, así como todos ustedes lo hacen en sus respectivas labores. Recuerden que también somos seres humanos y cometemos errores, más nunca con la intención de favorecer o perjudicar a alguien, nuestro trabajo es 100% imparcial. No olviden que el deporte es convivencia y no deja de ser solo un juego”.

Obvio que ello ha desprendido innumerables comentarios en las redes sociales, que sitúan la cruda realidad de lo que está sucediendo y que marcará el antes y el después de este deporte de la pelota blanda.

Foto: Cortesía │ Pixabay





Mi padre fue ampayer y la verdad muy difícil profesión, ánimo y Dios bendiga a todos ustedes que aman esa profesión Pedro Flores Jr.





Mientras que Jorge Audelo Peñuelas, sostiene que, “estoy muy de acuerdo contigo (Cienfuegos), en todo lo que dices, es un deporte y no debería ir más allá de eso, y la gente. La verdad que en estos tiempos es muy fácil que alguien te quiera amenazar, por cualquier cosa, falta cultura de respeto, porque también los propios ampayers, a veces se buscan las cosas, con sus actos de prepotencia y sus faltas de respeto, y hacen menos a la gente. Hacen comentarios despectivos a veces, solo por ser el ampayer tampoco te da un super poder, como tú dices, son seres humanos y uno debe comprender que van a cometer errores, tarde que temprano, pero también el ampayer debe ser mediador, no un provocador, y también un poco estar abiertos al diálogo, y atender a los managers o jugadores de buena manera”.

Muchos más comentarios se desprenden y de donde Felipe Vázquez Márquez, manifiesta: “Así es mi amigo (Cienfuegos), el respeto es un valor que debe aplicarse en todo momento día a día. Mi respeto y admiración hacia ustedes, total apoyo siempre... Saludos y bendiciones”.

En tanto que Mario Antonio Sainz García, opina que, “por acá en Guamúchil, está la Liga Novatos, yo he sancionado varios juegos y los equipos deberían de traer cuando menos managers con conocimientos básicos de béisbol. Todo alegan y dan guerra todo el juego con reclamaciones que ni al caso, muy tedioso la verdad trabajar con este tipo de jugadores”.

Gran cantidad de presidentes de ligas han externado su alianza. Foto: Cortesía │ Martín García Castillo

Ahora bien, por cuanto a la movilización local prevista para el lunes 30 a las 19:00 horas en el estadio Gloria Guadalupe Borrego Núñez, hasta el momento, según información generada por Jonás Abdel Yañez Torrecillas, las ligas que confirmaron no programar actividad para ese día y dar entrada a la histórica sesión, son:

Valle Alto, Lombardo Toledano, Navolato, APS, Bachigualato, La Careada Femenil, SNTE sección 53, Aguaruto, Gaspasa, SNTE sección 27, Sagarpa, CM Sports, Mojolo, PEGA, Popular Libertad, Bellavista, Vanguardia, 10 de Mayo, CNOP, La Careada Varonil, STASE, Universitarios, Culiacancito, Nuevos Talentos, Complejo Deportivo El Tule y Gloria Guadalupe Borrego Núñez.

Respecto a los grupos de ampayers confirmados, encontramos a New Era, Grupo Cienfuegos, Renovación, PEGA, Municipal (CCC), Carlos Grijalva, entre otros.

















