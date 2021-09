Héctor Mora va por su segunda temporada con Venados

Mazatlán, Sin.- El parador en corto de los Venados de Mazatlán, Héctor Mora, tendrá de nueva cuenta la responsabilidad de jugar el short stop con los rojos, una posición natural para el veracruzano, que viene al equipo ya con mucha más experiencia.

“Morita”, tuvo una buena temporada con el Águila de Veracruz, donde fue el titular indiscutible, puesto que se ganó al pulso, a demás de tener la experiencia de haber debutado primero en la Liga Mexicana del Pacífico.

A días de dar inicio una nueva campaña, el bautizado como “Niño Maravilla”, se anunció listo para enfrentar un nuevo compromiso.

“Vengo con una gran responsabilidad en el fildeo, en short spot, tuve una buena temporada en verano y me siento bien preparado para el compromiso”.

Con el Águila logró tener un buen promedio de bateo de .251, ya que el joven es un chocador de pelota, luciéndose también en su posición, ya que de poco en poco ha ido tomando confianza con ambos equipos.

“Una gran ventaja de haber estado ahí (mi casa), que El Águila me haya dado la oportunidad de jugar, al inicio hubo un poco de presión, pero se fueron dando las cosas gracias a Dios, me siento con la confianza, he trabajo para llegar hasta aquí, entonces creo que igual tiene que ver mucho lo es el equipo”, agregó Mora.

MORA EN EL INVIERNO PASADO

El veracruzano registró promedio de .250 en su primera temporada invernal con los rojos









