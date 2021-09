14 años tuvieron que pasar para que Manny Barreda debutara en Grandes Ligas

Mazatlán, Sin.- Manuel Antonio Barreda, o simplemente “Manny” debutó en el big show, a lo grande, ya que se llevó su primer triunfo de la temporada, en la misma noche que debutó, con los Orioles de Baltimore, equipo que lo llamó para las Grandes Ligas, cumpliéndole un sueño que tardó 14 años en concretarse, pero lo logró.

El mexicano salió dominante la noche del 8 de septiembre, ante los Reales de Kansas City, una noche que jamás podrá olvidar, ya que no cualquiera debuta en Grandes Ligas y mucho menos lo hace con un triunfo y de la manera en que lo hace.

Deportes José Urquidy no tuvo un buen día con los Astros

Desde el 2007, Barreda llegó a las menores de Grandes Ligas, con esa meta y la cumplió; Recuerdo ser un estudiante de primaria y escribir: 'Voy a jugar Grandes Ligas' ”, dijo Barreda después de vencer a los Kansas City Royals en relevo.

Ahora el mexicano se convirtió en el lanzador azteca más longevo en debutar en las Grandes Ligas, con 32 años y 334 días, justo un mes antes de su cumpleaños, el 8 octubre, superando a los sinaloenses Ernesto Escárrega, que lo hizo con 32 años y 120, y el nativo de Mazatlán, Walter Silva con 32 y 92 días.

Manny fue muy claro con el juego, ya que no quiso celebrar, a pesar de su equipo hizo un rally de nueva carreras en la última entrada, para darle esa merecida victoria. Quería sonreír ”, dijo. "Pero no estaba seguro de volver a salir, así que no quería celebrar".

“La verdad es que esta noche estaba destinada para hacerlo, dios me puso aquí para que lanzara en la octava entrada y que el equipo hiciera nueve carreras para ganar el juego”, dijo el jugador de los Tomateros de Culiacán.

RAMÓN URÍAS CONTRIBUYE CON TRIUNFO DE BARREDA

El otro mexicano de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías, contribuyó con su granito de arena al impulsar una de las nueve carreras que realizaron los Orioles, entrando de emergente y bateando a la hora cero.









