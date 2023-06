¿Adiós a la MLS? Galaxy deja fuera al Chicharito Hernández por lesión

El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández estará fuera por varias semanas luego de que se confirmó el desgarre de ligamento cruzado anterior.

Pero al parecer su último duelo casaca de Los Ángeles Galaxy fue ante el Real Salt Lake en la US Open.

El exjugador de Chivas termina contrato con el cuadro angelino en diciembre de este año, por lo cual ya no sería renovado con el equipo de la MLS.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

Actualmente, Chicharito Hernández se encuentra en su etapa de rehabilitación, pero el cuadro angelino lo dio de baja de la temporada 2023.

Sin embargo, el mexicano termina su contrato con la Galaxia en el mes de diciembre.

Lamentablemente, esta lesión llegó en mal momento para el mexicano ya que como se mencionó termina contrato con el equipo de la MLS.

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.



Wishing our captain a speedy recovery. 🙏



📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 9, 2023

Futbol ¡Santiago Giménez es histórico! Rompió el récord de Chicharito y Luis García en Europa

Chicharito hasta el momento había marcado 18 goles la temporada pasada y desde su llegada al equipo de la galaxia en el 2020, sin embargo las lesiones lo han dejado fuera del campo. En la actual campaña solo llega un gol en nueve partidos en lo que va de la reciente temporada.

Aunque se dice que podría regresar al futbol mexicano. Se habla de que podría ser repatriado al Rebaño Sagrado para la próxima temporada, ya que anda en busca de un goleador que le falta para lograr su título 13 que se le negó en la final del Clausura 2023.

Al principio se decía que Alan Pulido sería el candidato idóneo para Chivas, pero en las últimas horas se dice que podría llegar al Cruz Azul ya que el Tuca Ferretti lo quiere de regreso.

