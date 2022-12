¡Argentina y Messi son campeones! La tercera llegó 36 años después

Un nuevo D10s sube al Olimpo. Lionel Messi puede sentarse sin ningún impedimento en la mesa de Diego Armando Maradona. La deuda que no le permitió ser considerado el mejor jugador de futbol de la historia mucho tiempo quedó pagada. Pelé ganó tres Copas del Mundo, es cierto, Messi no las va a tener, pero se defiende con trofeos, premios individuales, sus Balones de Oro, en fin, una lista interminable. Argentina regresó al estadio Lusail. Las vueltas que da el balón.

En ese lugar la Albiceleste perdió una racha de 36 partidos invicta contra Arabia Saudita, el fantasma del fracaso los rodeó, sin embargo, resucitaron como el ave mitológica del Fénix. El 36 volvió a aparecer, pero fue para aplastar una sequía de títulos mundiales. La última ocasión que levantaron la copa fue en México 1986.

Mucho drama, otra vez innecesario de Argentina, pero cómo le cayó bien al juego. La final fue final en la agonía del partido, en el tiempo extra y en los tiros penaltis. El ritmo cardíaco de todos los presentes se elevó a números incontrolables.

Argentina no tuvo ningún problema en gran parte del juego para quedarse el título. Messi a través de un penalti, su quinto en Qatar 2022, abrió la cuenta, la polémica no faltó, Dembelé trompicó ligeramente a Ángel Di María. Luego de eso Messi con su magia el segundo gol. El Fideo marcó. Francia decepcionó a todos o los ches fueron los que nunca los dejaron entrar en el partido. Esa calma francesa se convirtió en un terremoto orquestado por Kylian Mbappé. Los técnicos hablaron de que la final no era un partido entre Messi y Kylian, pero lo que hacen en el campo obliga a señalarlos, idolatrarlos e incluso venerarlos.

Mbappé le dio vida a Francia tras estar en terapia intensiva, sus dos goles igualaron el partido 2-2 y obligó a irse al tiempo extra. Uno fue de penalti y el otro una volea diga de su calidad. Su parábola silenció al estadio varios minutos. La emoción inició demasiado tarde, pero al momento de sacar las cuentas cumple a creces.

Lionel y Kylian volvieron a aparecer en el tiempo agregado, las piernas se agotaron, dejaron de regatear, pero el lumbre que tienen en los pies les alcanzó para marcar un gol más cada quien. Messi anotó 7 goles en total en Qatar 2022, mientras que Kylian con su hat-trick alcanzó los 8 y se convirtió en el máximo goleador. Ese trofeo no le debe saber a nada, Mbappé estuvo cerca de volver a ser campeón del mundo. El juego en Al Daayen fue una lucha entre el actual ídolo del mundo y su posible sucesor.

El juego fue raro. Ousmane Dembelé y Olivier Giroud no terminaron el primer tiempo, Didier Deschamps los sacó, Antoine Griezmann abandonó el campo después. La respuesta francesa vino de jugadores como Kingsley Coman, Marcus Thuram y Randal Kolo Muani, ellos fueron los que pusieron a sufrir a Emiliano Martínez. El Dibu detuvo tiros a gol en los últimos segundos del partido.

Argentina también tuvo chances, Lautaro Martínez pateó frente a Hugo LLoris sin éxito.

El drama se alargó hasta los tiros penaltis. La Albiceleste fue perfecta. Lionel Messi inició, luego metieron su tiro Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel.

Francia no tuvo esa fortuna. Kylian Mbappé en su duelo directo con Messi anotó, sin embargo, Kinsley Coman y Aurelien Tchouameni erraron sus disparos, el primero lo detuvo Martínez, mientras que el otro salió por fuera.

A las 20:54 de Doha los sudamericanos metieron el penalti decisivo y por fin lograron terminar su malaria. Messi tuvo su revancha ocho años después de la famosa foto desconsolado junto a la Copa del Mundo. Lionel es campeón. Messi se volvió D10s.

