Feliciano es el 'domador' de las olas

Mazatlán, Sin.- Feliciano Altamirano, o "El Chano”, como es conocido en el mundo del surfing, es un hombre que ha entregado su vida al mar. A pesar de su limitación por una malformación en la cadera, siempre ha tenido una gran pasión por los deportes, y qué mejor que practicando un deporte extremo como este.

A la edad de 18 años montó su primera ola, para ya jamás bajar de ahí.

Comencé un poco tarde, es un deporte que tomé como un estilo de vida, que agarré desde segundo año de preparatoria, con un grupo de amigos que nos íbamos desde las 5:00 de la mañana a la playa del Camarón, nos pasábamos ahí todo el día.

El Chano

En esa playa, con mucha valentía, fue como empezó a “torear” las olas del mar, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor.

A mi señora madre no le gustaba que yo estuviera en el mar, por todos los tabúes que había, la fiesta, las drogas y el tema de que era un deporte de peligro.

El Chano

Con una tabla prestada comenzó a hacer sus pininos, aunque al principio le batalló.

Cuando me prestaron una tabla, nos encontrábamos con otros surfistas más grandes que nosotros y nos decían que nos fueramos para otro lado, no nos dejaban surfear, pero poco a poco lo conseguimos.

El Chano

Con el tiempo fue perfeccionando su técnica para obtener el respeto de los surfistas veteranos, lo que lo motivó a participar en su primer torneo.

En 1996 decidí participar en un torneo que organizó la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, ahí en Olas Altas, me acuerdo que me descalificaron en el primer hit, pero siempre estuve a lado de dos buenos amigos, Jorge Luis Loaiza y Jorge Rochín, estaban muy grandes las olas, pero me gustó la sensación.

El Chano

"El Chano” es un especialista en tabla larga, conocida como Long Board, y no tuvo mucha participación en torneos cuando recién comenzaba, pero sí más tarde, donde destacó en dos torneos muy importantes.

En un torneo que organizó Javier Díaz, allá por el 2006 más o menos, tuve la oportunidad de participar con la long board y gané el torneo, pero me salió una oferta laboral en Culiacán y tuve que dejar el puerto.

El Chano

Su pausa “técnica” por cosas laborales no lo desmotivó a dejar el surf, sino al contrario, tomó más fuerza, para enfrentar un torneo nacional en el 2010, realizado en la playa que lo vio nacer, la del “Camarón”.





Bajo su gestión en la Asociación de Surfing de Sinaloa, se han realizado varios torneos internacionales en el puerto.

Tuve la dicha de quedar en tercer lugar nacional en el 2010, y eso me motivo más para seguir en la modalidad, apoyado por mis amigos Roberto Durán y César Guerrero, que lo hacíamos a nivel nacional, y tuvimos mucho apoyo de un gran amigo de San Blas, José Cano Guerrero y Patricio González, ex campeón nacional, que nos abrieron las puertas.

El Chano

Desde el 2010 hasta el 2014, Feliciano recorrió las playas de México para tener mucha mejor condición, hasta que llegó el momento más importante de su carrera, que fue participar en el torneo internacional llamado Punta Sayulita.

“Yo competí en ese torneo, fue importante para darme cuenta de la calidad de los participantes, no me fue muy bien, pero aprendí mucho de ellos, con tan sólo ver y compartir los secretos con ellos”.

En el 2014 en Playa Eréndida, Michoacán, tuvo otra vez la oportunidad de participar en otro Nacional, donde quedó en cuarto lugar.

Su carrera se apagó un poco debido a su trabajo. Recientemente participó en los Juegos Nacionales 2019, en Puerto Escondido, Oaxaca, donde compitió en la categoría Open, recordando viejas glorias en una actividad que no dejará, aunque pasen y pasen los años.





EN LA ASOCIACIÓN DE SURFING

Feliciano tomó las riendas de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, luego de que Jesús Salazar la dejara por motivos de trabajo.

“El Chano” subió a la presidencia por ser secretario de dicha asociación, temporalmente, hasta que por medio de una asamblea se decidió que él tomara ya de forma definitiva la presidencia.

Tomamos las riendas en mayo del 2016, fue una cuestión fortuita, ha habido cosas buenas y no tan buenas, pero muy satisfactorias, como los campeonatos nacionales en que hemos participado, teniendo buenos números.

El Chano

Bajo su gestión, que concluye a mediados de este año, surfistas porteños han participado en varios torneos, poniendo a Mazatlán de regresó en el plano del surf, y con la ayuda de Roberto Durán, Manuel Inzunza y Martín Díaz, ha creado una escuela de surf para forjar a las nuevas figuras de este deporte en Mazatlán.

DATO

18 años tenía cuando se inició en el surfing.

1996 fue el año en que participó en su primer torneo.

PARA SABER

A lo largo de su carrera ha participado en torneos locales y nacionales, donde ha obtenido importantes reconocimientos.





