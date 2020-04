Equipos de Ascenso podrían emigrar a la Liga de Balompié Mexicano

Mazatlán, Sin. Esta semana fue un dolor de cabeza para directivos, jugadores y personal de los equipos de Ascenso, tras la desaparición del mismo de forma definitiva, eliminando así un sueño de muchos de volver a jugar en primera.

Pero los dueños de algunos equipos, podrían emigrar a la Liga de Balompié Mexicano, dando un giro de 360 grados a la situación que están pasando. Pero ¿Qué es la Liga de la que estamos hablando?

La Liga del Balompié Mexicano, también es una liga de desarrollo, creada por Víctor Montiel, y respaldada por la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, totalmente independiente a la Femexfut, es un proyecto donde se pretende iniciar este año con 20 equipos,

Dicha liga ya se veía amenazadora, por contar con equipos, donde el futbol profesional no existe, y con la desaparición del Ascenso puede ser un buen escaparate para que los equipos de tradición no se pierdan, pues ahí no hay límite de edad como la Liga de Desarrollo que plantea la Federación y pueden jugar con cinco extranjeros como mínimo en la cancha.

Si bien es una liga con menor nivel, la LBM, ve con buenos ojos la llegada de los equipos del Ascenso, ya que al momento solo 7 equipos están confirmados, ya con un proyecto estable de Estadio, Cuerpo Técnico y Equipo.





Según la fuente oficial de la LBM, en Twitter, se confirmó el acercamiento de varios clubes del ascenso para jugar en dicha liga.

La Liga de Balompié Mexicano, pretende tener un tope salarial de 150 mil pesos mensuales a sus jugadores, y contaran con equipos de 28 jugadores por plantel, así mismo la Liga espera tener que los uniformes de los equipos, sean hechos por una marca mexicana, vistiendo a todos como lo hacen en Ligas como MLS.

EQUIPOS CONFIRMADOS

Atlético Ensenada, Industriales de Naucalpan, Jaguares de Jalisco, Chapulineros de Oaxaca, Atlético Veracruz, Acapulco FC y Neza FC













