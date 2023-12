Estoy motivado y seguiré trabajando: Juan Diego García

Culiacán, Sin. -La Federación Mexicana de Taekwondo, en su página oficial, dio a conocer la noticia de los deportistas paralímpicos que estarán en París 2024, y entre ellos figuraba el nombre de Juan Diego García López.

El oriundo de Costa Rica, sindicatura de Culiacán, al conocer la noticia, expresó sentirse muy contento antes de entrar a rehabilitación por su lesión en la rodilla derecha.

“Me siento muy contento, es algo que veníamos trabajando para lograr la clasificación directa, vía ranking. Me pone muy feliz, más aún ahora que estoy en mi etapa de recuperación de la lesión que tuve en la rodilla”, indicó el medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Me motiva más a seguir echándole ganas para poder llegar de la mejor manera a los Juegos Paralímpicos París 2024”.

Pese a tener poca actividad debido a su lesión, los puntos que había logrado en competencias anteriores le permitieron conseguir su pase a la justa paralímpica.

“Sí, afortunadamente teníamos una buena cantidad de puntos en el ranking. Me desplazaron dos posiciones, actualmente me encuentro en el tercer lugar. No haber asistido a algunas competencias fue lo que hizo que me desplazaran, pero como digo, el colchón que tenía de los puntos fue lo que me favoreció y logramos la clasificación”, agregó el costarricense.

García López adelantó que mostrará su mejor versión para obtener buenos resultados.

"Lo que busca uno es dar la mejor versión de cada uno y hacer lo que nos toca, y el resultado se da por sí solo. Haré lo que me corresponde, los resultados se van dando por sí solos y la historia se va escribiendo sola”, expresó.