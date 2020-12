“Liligol” ejemplo de lucha en el futbol femenil

Mazatlán, Sin.- De sangre veracruzana, pero ya “Patasalada”, Liliana Hernández, delantera del Mazatlán FC ha tenido que sobrellevar los obstáculos para luchar por su sueño de ser jugadora profesional de fútbol.

Humilde de abolengo, “Liligol”, es una de las delanteras más letales del equipo morado, y clave para que las bucaneras estuvieran a nada de clasificar a liguilla en su primera temporada en la Liga MX Femenil.

“Jugar para Mazatlán FC ha sido una grata experiencia, es un club nuevo y me ilusiona estar acá cumpliendo nuevas metas”, dijo la artillera de 24 años de edad, quien cuenta con un cambio de ritmo que puede desequilibrar cualquier defensa rival.

Por cuestiones económicas, "Lili" como cariñosamente le llaman sus compañeras de equipo, no pudo visitar a su familia al término del torneo, una situación anímica a la que se ha repuesto y que volverá a suceder ahora que el club para su pretemporada unos días para la llegada de Navidad.









La veracruzana ya adoptó al puerto como su casa.

Es una de las cosas que más me está pesando, pero yo no tengo oportunidad como las otras chavas de irse a sus casas. Por falta de recursos económicos no pude ver a mi familia, me la pasé aquí Liliana Hernández





“Mazatlán me recuerda mucho el clima del puerto, su calor me recuerda mucho a mi casa. Ahorita que viene el 24, y el 22, que es mi cumpleaños, me la voy a tener que pasar aquí, igual el 31, pero yo sabía que así es el fútbol, hay que sacrificar cosas para merecer otras más”.

A los 8 años, Liliana tuvo su primer encuentro con el balón en las calles de Xalapa, maravillando con su talento a sus primos y a las personas que pasaban por la calle, ahora, 16 años más tarde, el sueño que inició “echando la reta” se está consolidando en el ámbito profesional.

Foto: Cortesía│ IMDEM

“Estoy agradecida con Dios, era mi sueño. Me acuerdo que de ‘morrita’ me preguntaban qué quería ser de grande y yo siempre decía que futbolista. No imaginaba que algún día cumpliría mi sueño, pero todavía hay que cumplir muchos retos”, dijo la goleadora de 1.62 metros, dirigida por el director técnico, Miguel Hernández.

TRAYECTORIA EN ASCENSO

Cómo amateur, Liliana Hernández disputó diversos procesos de Olimpiada Nacional representando a Veracruz, mientras que como profesional debutó con Tiburones Rojos de Veracruz, el 5 de agosto de 2017. También defendió los colores de Monarcas, previo a su llegada a Mazatlán FC.

















