El rosarense Jorge Aldair triunfa con los Yankees de Nueva York

Mazatlán, Sin.- Las calles del municipio de El Rosario no solo han visto crecer y desarrollarse a grandes figuras de la música como Lola Beltrán o Jorge Medina, sino también han sido testigos del camino de talentosos deportistas que han puesto en el mapa internacional al pueblo mágico del sur de Sinaloa.

Y un fuerte prospecto que este año comienza a despuntar es el joven beisbolista Jorge Aldair Luna Rodríguez, que a sus 17 años ya fue firmado por los Yankees de Nueva York.

También te puede interesar: Los Yankees firman al rosarense Jorge Luna Rodríguez

La historia de Jorge con el beisbol inició en su natal Cacalotán cuando él tenía 4 años, al seguir el ejemplo de su padre, Jorge Manuel Luna, quien también practica este deporte y que le enseñó a ser un pelotero de otra envestidura, con la siempre complicada posición de receptor.

Al no haber mucho qué hacer en su pueblo, Jorge se la pasaba en el campo de beisbol junto con su papá, hasta que se formó una pequeña liga en su comunidad y a los 8 años ya se colocó la careta, los arreos y el peculiar guante de catcher, para hacerlo ya a manera de competencia.

“A los 4 años mi papá me enseñó a catchar y a los 8 años fue cuando se hizo una liga ahí en Cacalotán, pero fue a los 10 cuando me fui a Rosario, para jugar en la Liga Pelikanos, estando ahí hasta los 13 o 14 años, fue donde me desarrollé, pero luego cerró el club”, recuerda.

Ante esa situación y el hambre de salir adelante en el mundo del beisbol, emigró a la Liga Quintero Castañeda de Mazatlán, donde debido a la pandemia del Covid-19 tuvo una estancia corta de dos meses, por lo que se enfocó en sus estudios.

“Llegó la pandemia y tuve que dejar el beisbol, me regresé a mi casa porque todas las ligas deportivas se cerraron, estaba en mis clases en línea, pero hubo un momento en que me entró la desesperación, yo quería ayudar a mi familia y comencé a trabajar”, relata.

Por la pandemia, Jorge se desmotivó y llegó a pasar por su cabeza que jamás un equipo lo firmaría.

Ese era su gran sueño y cada vez que podía se iba a correr al Estadio Municipal de Cacalotán.

Jorge Luna dejó los arreos para hacerse prospecto de los Yankees. Foto: Cortesía | Academia del Pacífico

Un juego amistoso le cambió la vida

Cuando cumplió los 15 años, Jorge fue invitado a un encuentro amistoso en El Rosario, donde estuvo como receptor y parador en corto, posiciones que le gustaban mucho, pero nunca pensó que el lanzar ese día le cambiaría la vida.

“En ese juego en Rosario estaba Christian Quintero (ex pelotero de Venados de Mazatlán), quien mostró interés en mí cuando me subí a tirar, estaba lanzando fuerte porque nunca había estado como lanzador”, recuerda.

Christian Quintero o el “Chivero”, como se le conoce al que fuera Champion Bat de la Liga Mexicana del Pacífico en la campaña 2008-2009, también es originario de Cacalotán, por lo que rápidamente se contactó con la familia del pelotero para llevarlo a la Academia del Pacífico.

Esta academia abrió sus puertas en Mazatlán en el año 2015 con el objetivo de colocar a la sangre nueva del beisbol en los equipos de las Grandes Ligas.

De receptor a pitcher

Al ingresar a la Academia, Jorge cambió de posición, del home al montículo y comenzó a tirar 85 millas, algo muy bueno para un pelotero con muy poco pitcheo en su carrera.

“Cuando entré a la Academia ellos me dieron la oportunidad y a los 15 años participé en un try out en donde me dieron la oportunidad de ser parte de Leones de Yucatán, ya que la Academia del Pacífico es de ellos, prácticamente”.

En la Academia del Pacífico constantemente realizan pruebas de talento y el año pasado se realizó una en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, donde Jorge fue visto por el scout Lee Sigman, pero sin saber que iría para los Yankees, una organización que poco se fija en peloteros mexicanos. Sin embargo, algo vieron en él que lo firmaron.

“Yo no sabía que me habían firmado, en ese showcase tiré 92 millas, pero en ese momento no sabía que los Yankees se habían fijado en mí, esperé siete meses, hasta que el 27 de enero firmé ya con ellos".

Su trabajó en el montículo llamó la atención de los “Bombarderos". Foto: Cortesía | Academia del Pacífico

Con todo

Aunque su ídolo dentro del beisbol es David Ortiz, quien jugó para el odiado rival de los Yankees, los Medias Rojas de Boston, Jorge, siempre siguió a los “Bombarderos”, por lo que representa la figura de Aaron Judge, un jugador que él admira.

“La verdad es que es una motivación muy grande que me hayan firmado los Yankees, esto es demostrar que en el pueblo, que en Rosario, hay mucho talento, quiero llegar lo más rápido posible a Grandes Ligas, para poder sacar a mi familia adelante y decirle al mundo que El Rosario está presente en el mejor beisbol del mundo”.

Jorge estará en la Liga Rockie en República Dominicana, en los complejos de los Yankees, para aprender de los coaches, conseguir una recta más poderosa y lanzamientos más controlados y precisos.

Historia

Christian Quintero fue firmado por los Yankees en 1996, siendo uno de los primeros rosarenses en pertenecer a una organización de Grandes Ligas, mientras que Luis Alberto Bueno, también del municipio del Rosario, firmó con los Piratas de Pittsburgh en el 2006.

Para saber

Jorge Luna estuvo en la Copa del Mundo Sub -18 de Beisbol realizada en septiembre del 2022 en Florida, donde la Selección Mexicana quedó en el sexto lugar.