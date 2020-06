"El Manny" García, de peón en la obra, al beisbol

Mazatlán, Sin.- En el beisbol todas las posiciones son importantes, y una de ellas es primordial, la del bat boy, un trabajo complicado, pero muy apreciado por los peloteros. Juan Manuel García, mejor conocido como "El Manny”, realiza ese trabajo en el puerto desde hace ocho años. Dejó atrás su vida de la construcción, para pasar a los estadios de beisbol y codearse con los mejores equipos del país.

Deportes Mazatlán FC podría tener una intensa pretemporada

Desde que era joven, "El Manny” siempre fue aficionado al beisbol, vio a figuras como Daniel Fernández, Juan José Pacho, a los hermanos Adrián y Édgar González, entre otros, pero jamás se imaginó que la vida le cambiaría, al ser firmado por un equipo profesional.

La vida me ha sonreído, tengo cerca de ocho años en esto y jamás imaginé estar en un equipo de beisbol, dejé de cargar sacos de cemento en la obra, para cargar bates y el equipo de los jugadores, ni por la mente me pasó.

"El Manny"

Él fue “descubierto” en la obra, cargando sacos y botes de mezcla, por los hermanos Arellano, dueños de los Leones de Yucatán. El ahora bat boy era uno de los peones en la construcción de la Academia de Beisbol del Pacífico.

Deportes Volverá a revivir el deporte en Mazatlán

Recuerdo esa vez que ya estábamos por terminar la obra y llegaron Roberto Saucedo y 'El Chino' Valdez. Yo llevaba un saco de cemento en el hombro y 'El Chino' dijo: y ese chaparrito qué, ¿creen que la haga para el beisbol? Y le contestó Erik Arellano: acaba de entrar a la obra, pero yo creo que sí, si puede el cemento, que no pueda con otras cosas.

"El Manny"

A raíz de eso, los Leones de Yucatán le brindaron su primera oportunidad como bat boy, y sobre todo, pudo aprender este oficio que desconocía.

Jesús Loreto fue el que me ayudó a conocer más a fondo esto, dándome las indicaciones, pero no dejas de aprender nunca de los demás compañeros.

"El Manny"

A pesar de que a veces las giras son muy pesadas para "El Manny”, es un honor y le llena de orgullo lo que hace.

Deportes Otra vez en riesgo la Serie del Caribe

Me gusta lo que hago, deje el sol y la obra, para estar al pendiente de los peloteros, de su ropa, bates, guantes y pelotas, sin que nada falte.

"El Manny"

Los jugadores pueden tener temperamentos fuertes y pueden ser complicados a veces, pero él trata de llevarse de lo mejor con ellos, para desempeñar muy bien su trabajo y no dejarse llevar por las malas caras que le pueden hacer.

Todos me han tratado bien, pero hay veces que los jugadores entran en una mala racha, y es mejor no acercarse y tenerles respeto, a mí me dicen algo y me quedo callado mejor, para no salir mal, y trato de darles ánimos para que salgan de esa mala racha.

"El Manny"





El porteño ya vivió su sueño de estar cerca de los jugadores de Grandes Ligas.





Este trabajo le ha traído grandes amigos dentro y fuera del campo de pelota, y una de las cosas que más disfruta es el reconocimiento de la gente, que lo apoya y le brinda la mano a este pequeño, pero de gran corazón, el mejor bat boy.

La misma gente te busca, te hablan los aficionados, te preguntan cómo estás, se preocupan por mi familia, y esa gente para mí vale oro, yo nunca pensé que fuera ser alguien así, y les agradezco a ellos y a los jugadores que me aprecian.

"El Manny"

Manny ha pasado por instituciones grandes de este deporte, como Leones de Yucatán, Venados de Mazatlán, pero jamás imaginó ser llamado a uno de los equipos más ganadores de este país, Diablos Rojos del México.

Sin demeritar a nadie, me llena de orgullo ser parte de esta organización, ellos me han cumplido muchos sueños que jamás pensé que pasarían, como cuando jugamos contra los Padres de San Diego, esto cuando estaba en mi primer año dentro del equipo, eso para mí me ha marcado, pues jamás estuve tan cerca de los jugadores de Grandes Ligas.

"El Manny"









"EL MANNY” COMO EMPRENDEDOR

Juan Manuel le ha batallado en esta cuarentena, pues a falta de beisbol no ha tenido ingresos económicos, pero como buen guerrero que es, emprendió un pequeño negocio que es la venta de huevo, y ahora se expandió a frutería y cremería.

La misma necesidad te hace buscarle, vi a una señora vender huevo ahí en la Pancho Villa y se me ocurrió hacerlo a mí también, y al principio me dio miedo y empecé a publicar en mi Facebook y comencé a vender, y gracias a Dios nos ha ido bien. Luego pusimos la frutería y la pollería, y aquí andamos con el servicio a domicilio.

"El Manny"

Todo se va componiendo para "El Manny”, que ya con su negocio y el regreso del beisbol, puede salir adelante.





Estoy contemplado para volver con Venados en la Liga del Pacífico, y con Diablos ya me avisaron que volveremos en julio en la pretemporada en Oaxaca, espero que este año se me dé el título con ellos.





"El Manny"

Espera tener un buen año con sus organizaciones, y sobre todo estar en la Serie del Caribe, que será aquí en el puerto.

Para mí sería un sueño estar en una Serie del Caribe, ya me veía en Puerto Rico, pero no se nos dio, espero que tengamos esa revancha y estar presente en el clásico caribeño.

"El Manny"

PARA SABER

"El Manny” ya fue campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, en el torneo corto que se organizó en el 2018, con los Leones de Yucatán.

EQUIPOS A LOS QUE HA PERTENECIDO

Leones de Yucatán (LMB)

Diablos Rojos del México (LMB)

Venados de Mazatlán (LMP)

DATO

8 años tiene como bat boy





Lee más aquí ⬇