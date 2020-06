Deportistas impugnan el caso del Deportivo Benito Juárez

Mazatlán, Sin. Un grupo de deportistas encabezados por el paralteta, Juan Manuel Valles, impugnaron la sesión de cabildo, donde algunos regidores apoyaron la disolución del patronado que rige todavía el Centro Deportivo Benito Juárez.

Desde el jueves por la mañana, Valles, apoyados de otros ciudadanos comenzaron la protesta a las afueras del Palacio Municipal de Mazatlán, siendo que horas más tarde se llevaría la sesión de cabildo 39, donde se aprobaría que el Deportivo pasara a manos del Municipio.

Dicha sesión, se celebró como videoconferencia y se transmitió a través de redes sociales, tuvo muchas interrupciones y fallas en sonido, en la que regidores como Rodolfo Cardona, Jesús Alberto Lizárraga y Adalberto Valle Pérez, y la síndica Elsa Bojórquez Mascareño, cuestionaron irregularidades en la convocatoria, redacción del dictamen, falta de ética en el proceso y violación al reglamento de Gobierno.

Hay que poner candados porque si no vamos a seguir permitiendo las prácticas de regalarle a los que más tienen lo que le corresponde al bien social, no nos oponemos al estadio, pero no tienen llenadera, van sobre los campitos, tenemos que poner un candado para que no se vayan a apropiar de ellos, por eso es importante que diga queda prohibida la celebración de contratos.

La síndica.

Al final, la síndica Procuradora comentó que por la serie de irregularidades que se presentaron en la sesión y en la aprobación de este dictamen, la sesión puede impugnarse, ya que el cabildo tiene la responsabilidad de gobernar el municipio.

Ante este comentario, el Paratleta se vio con la necesidad de impugnar el caso con su grupo de abogados y con un amparo, para evitar que pase a manos del municipio, donde se prevé que este lo pueda vender a particulares.

“Todos nos vemos afectados, en esa sesión hubo anomalías y el alcalde es el único facultado para tomar esa decisión y dicha sesión no se cerró, corremos el riego de que nos privaticen el espacio, para pasarlo a un particular, es quitarle la oportunidad a muchos jóvenes que practican el deporte en ese complejo, yo creo que desde ahí ya no están afectando”

Nosotros no estamos en contra del proyecto de futbol, pero un club que pertenece a Salinas Pliego, creo que tiene el recurso necesario para crear su propio espacio para que entrene el club.

Manuel Valles.

También destacó que algunos entrenadores del deportivo, no han alzado la voz por miedo a las represalias que se pueden tomar en su contra ya que algunos tienen becas por algunas instituciones.

Nosotros vamos a impugnar y creemos que el pleito será largo, vamos a presentar un amparo para evitar que las instalaciones sufra algún cambio, como anda el rumor de que ahora el ingreso será por la puerta de la ETI, evitando por completo las canchas de futbol, donde entrenará el equipo.

Manuel





Este grupo, cree firmemente que ante este cambio se le puede otorgar el espacio a Mazatlán FC, pero el alcalde se ha defendido ante esto, pues el asegura que no será vendido a particulares.

Jamás hemos entregado a particulares lo que es del pueblo, si alguien tiene claro que es esta transformación es un servidor, únicamente sigo lo que el Presidente de México nos pide, y es regresar los espacios del pueblo al pueblo.

Manuel

Para Valles es primordial que se mantenga el espacio como esta y no hacerle alguna modificación como se ha venido manejando y tras esta impugnación se espera tener una pronta resolución “El alcalde dijo que va a rescatar el proyecto, pero no puedes presentar un proyecto de rescate si no das a conocer a la ciudadanía que ocurrirá con este espacio” puntualizó.

PARA SABER

Desde el pasado jueves 11 de junio comenzó este debate, entre el grupo que encabeza Valles, con el Primer Edil de Mazatlán.

Ayer por la mañana Manuel Valles presentó la impugnación y el amparo ante este hecho

Durante la sesión de cabildo hubo muchas anomalías que afectaron el desarrollo de la misma.









