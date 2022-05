Efrencito Cuevas es el "niño tritón"

Mazatlán. Sin-. Criado en una familia de deportistas y siguiendo el ejemplo de sus padres, Efrén Cuevas y Karen Aguirre, el pequeño Efrencito ha seguido el legado familiar, el cual ha dejado muchos frutos y a sus 8 años de edad ya quiere llegar a ser un gran triatleta.

Efrencito comenzó a nadar desde los 6 años, pero también comenzó a practicar el atletismo desde que aprendió a caminar, lo que demuestra su pasión por el deporte desde que estaba en pañales.

También puedes leer: ¡Hacen la diablura! Mazatlán FC logra el pase al repechaje

“Mi mamá me obligó a hacer deporte, yo no quería, pero ella me metió (dice entre risas). Me gusta mucho correr y andar en bicicleta, por eso es que practico el triatlón y el acuatlón”, mencionó el tritoncito.

Desde que nació, sabía que el deporte sería su vida. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aunque su papá es un basquetbolista nato y de gran nivel, a él le gustó más estar compitiendo, que botar un balón, algo que no le desagrada, a pesar de su corta edad, pero prefiere estar corriendo, como él dice.

“Sí me gusta el basquet, me gusta jugar con la pelota, pero me gusta más correr y cuando mi mamá me metió, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, porque yo tenía apenas 7 años”, relata el nadador.

Sin duda, el apoyo que ha tenido de su familia lo ha impulsado en el seguir adelante en el deporte, ya que también ha logrado vencer algunos miedos, como lo es nadar en el mar. Recientemente compitió en la Copa Semana de Aguas Abiertas.

Deportes Se llevó a cabo la primera competencia de Kayak en Mazatlán

“Me gusta competir, me gusta ganar, tengo dos medallas, una me la dieron en la Copa Semana Santa en la playa y la otra fue cuando gané el acuatlón que hubo aquí en la Alberca Olímpica, porque fui el más rápido de todos”.

En cualquier deporte y disciplina, una de las cosas que se les fomenta a los competidores y más a la edad de Efrencito, es el compañerismo y la convivencia; valores que él sabe que son primordiales para la práctica del deporte, además de que ellos mismos se encargan de ejemplificar a cómo van creciendo.





KAREN AGUIRRE, ORGULLOSA DE FOMENTARLES EL DEPORTE A SUS HIJOS

La mamá de Efrencito fue una de sus primeras mentoras, alguien a la que el “Niño Tritón” ha seguido y con la que más convive, ya que el apego que tienen es muy fuerte entre ambos, al ser el más pequeño de la casa.

“En sí, mis dos hijos, desde que nacieron están en el ámbito deportivo, el más grande desde que nació comenzó a correr, Efrén igual, con el profesor Juan Manuel Viera y les inculque un deporte, que yo practicaba desde chica, hasta que me retiré y ahora los apoyo en lo que ellos decidan”.

Su mamá relata que el crecimiento que ha tenido su hijo es muy bueno, el año pasado le tocó competir en Torreón, donde ganó el primer lugar de su categoría, que es 8 y menores , por lo que se espera que un futuro sea de los mejores de Mazatlán.

“Él siempre es firme en lo que hace, entrena todos los días natación, bicicleta, martes y jueves; atletismo los miércoles. Y en sí a él gustó esto porque yo me metí a un triatlón así sin prepararme y me dijo: yo quiero hacer lo que tú practicas, así fue como comenzó”.

Sin duda, como madre, ella espera que sea un buen atleta, ya que le gustaría verlo como campeón estatal, un campeón nacional y también, ¿por qué no? en unos Juegos Olímpicos.

Dos medallas ha cosechado en este 2022. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

PARA SABER

Efrencito tendrá su segundo torneo nacional en la ciudad de Monterrey, que se desarrolla en este fin de semana.





DATOS

6 años tenía cuando comenzó a practicar el triatlón.

2 competencias nacionales tiene en su corta trayectoria.