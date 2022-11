Dusty Baker, fue el salvador de José Urquidy

Fue a mitad de temporada cuando el pitcher mazatleco José Urquidy sonaba para cambiar de equipo, dejando a los Astros de Houston, luego de varias campañas con la novena texana, que ahora son los monarcas de toda Grandes Ligas.

Urquidy peligraba su salida, ya que en ese momento Astros necesitaban un receptor y ante la gran cantidad de brazos que tenía en ese momento, el mazatleco sonó para los Orioles de Baltimore y para los Cachorros de Chicago.

“Me puse nervioso, todo estaban serios, la venia tenía algo de intriga, aquí tengo mi casa, mi carro, mi familia, amo esta ciudad”, explicaba el pelotero, quien aún le queda contrato con Astros hasta el 2026.

Dusty Baker abogó por el mazatleco

Según el periodista Jeff Pasan de ESPN, cuando concluía la fecha limite de cambios, el 2 de agosto, el manager Dusty Baker tenía una opción de cambio por el mazatleco, que de haber aceptado, su historia hubiera sido otra.

Astros y los Cachorros de Chicago, estaban dispuestos a negociar por el porteño, al tener en sus manos Wilson Contreras, quien era el receptor que estaba buscando, pero Baker y su gerente general James Click no estaba seguro.

“Tanto me como me gusta Wilson Contreras, como José Urquidy, solo que en ese momento era uno de nuestros mejores pitchers y por eso decidí no cambiarlo” explicó Baker en una entrevista para ESPN.

Los movimientos llegaron Trey Mancini, llegó a la novena texana proveniente de Baltimore y Christian Vázquez de los Medias Rojas, saliendo tres jugadores de Astros, pero del cual no era José Urquidy, lo que le dio un respiro grande, y ahora tiene el anillo de Serie Mundial.