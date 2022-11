No fue fácil volver a lanzar: José Urquidy

Sin duda el volver a ver al lanzador mazatleco José Urquidy dentro de un juego de Serie Mundial, fue una gran emoción para todos, incluso para el mismo pelotero, que con su aparición en el tercero de la serie, logró hacer historia y frenar de lleno a los bates de los Filis de Filadelfia, que tomaron la delantera.

Urquidy, tomó con un sabor agridulce el volver a lanzar para los Astros de Houston, pese a que sus números en los tres clásicos de otoño que ha jugado, lo respaldan para ser parte de la rotación abridora de la novena texana, demostrándole a Dusty Baker que está listo para abrir un juego.

También puedes leer: ¿Será la buena? José Urquidy inicia hoy su camino por la Serie Mundial

“No fue fácil volver a lanzar, estos días de descanso que tuve, me la pase haciendo bullpen, haciendo juegos simulados y por eso me he sentido bien, yo creo que siempre he tratado de estar en forma”

“Será difícil volver al camino, va a ser una serie muy competitiva, cada juego es muy distinto y esperemos ganar”, enfatizó el mazatleco al término de juego.

Orgulloso de lo que está haciendo en su carrera

Tras hacer historia en convertirse en el mexicano con más apariciones en la Serie Mundial, Urquidy espera que vayan más peloteros aztecas al clásico de otoño, ya que sería un logro para México el seguir construyendo ese sueño.

“Estoy muy orgulloso de lo que está pasando en mi carrera, espero que sean más mexicanos los que podamos llegar a eso”, agregó el mazatleco, quien sigue siendo el mejor lanzador de Astros en esa instancia final.

Los números en Serie Mundial

JJ G-P ERA IP

5 3-0 1.23 14.2