Diego Madero viene por una revancha con Venados

Mazatlán, Sin.- Diego Madero, cumple su segundo año con Venados de Mazatlán, donde viene por una revancha, luego de una lesión grave, que lo dejo fuera del diamante durante gran parte de la temporada regular, dejando una oportunidad grande de cubrir la segunda almohadilla.

El infield, tuvo una ruptura de ligamento en la rodilla, hecho que lo marcó en su corta carrera en la Mex-Pac y hoy con 28 años, espera ganarse en esta pretemporada la titularidad en la novena de Juan José Pacho.

“Sé que hay competencia, hay varios jóvenes buscando un lugar, están pelando y yo también voy a buscar esa posición, sé que es una oportunidad para mí y vamos a luchar por ese lugar y estar cubriendo la base en el juego inaugural”.

Para Madero, la lesión en su rodilla es algo que no se le olvidará, ya que pasó por muy amargos momentos y sabe que tiene que ponerse en forma, ya que desde noviembre del año pasado, no juega beisbol.

“Ya estoy recuperado al 100 de mi lesión, esta pandemia me ayudó a superarla, el no jugar en verano me beneficio para ejercitarla bien, tener una mejor recuperación, pero tenemos que seguirnos cuidando y seguir fortaleciendo esa zona”, expresó la segunda base de Venados de Mazatlán.

Para los jugadores de Venados y para Diego, es un compromiso estar de nueva cuenta en una final y ganarla, la meta de este año para Mazatlán es tratar de repetir lo que hicieron en el 2005, donde ganaron el título de la LMP y la Serie del Caribe.

“Yo creo que, si es un compromiso muy grande, el año pasado llegamos a una final, lamentablemente no se dieron las cosas, entonces esta temporada la vamos a afrontar al 200% para representar a México en la Serie del Caribe en casa”.

















