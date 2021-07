Delfines tendrá su segundo Try Out

Mazatlán, Sin.- Este lunes el equipo de Baloncesto Delfines de Mazatlán, tendrá su segundo Try Out, en la cancha Germán Evers, esto después de no poder realizar el evento el pasado viernes, donde acudieron cerca de 15 jóvenes a probarse.

Los entusiastas jóvenes fueron observados por el coach de Delfines de Mazatlán, Pablo Andrade Quintero y su cuerpo técnico, los cuales comenzaron a detectar las cualidades de los jóvenes, que irán a las fuerzas básicas.

“Contamos con alrededor de 16 jugadores de diferentes edades de las convocadas en este try out, hubo buena respuesta de jóvenes nacidos desde el 2000. Fue una buena cifra de los asistentes al primer día de este try out”, externó Sergio Hernández,

El directivo le gustó el entusiasmo de los presentes en la detección de talento, el cual les servirá para la temporada, que iniciará a principios del mes de septiembre.

“Mucho ánimo tenían los muchachos de participar, se veían muy entusiasmados de ser parte de Delfines, eso creo que fue algo de lo que me llamó la atención en la emoción de poder ser parte de esta organización”, recalcó.









