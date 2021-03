Da inicio el Abierto Mexicano de Golf

Mazatlán, Sin.- No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegué y el Tour Mexicano de Golf se puso en marcha en Mazatlán, para celebrar la edición 61 de este prestigioso evento, que se jugará en el campo de Estrella de Mar del 24 al 28 de marzo , donde 144 golfistas estarán concentrados para alzar el título, que se

Algunos jugadores mexicanos, como Álvaro Ortiz estarán presentes en este torneo, destacando que solo 31 golfistas son aztecas, en este evento que reúne a golfistas de 15 países, de los cinco continentes.

Deportes Jorge Palomino nuevo director del IMDEM

Ortiz, quien ha sobresalido en el Máster de Augusta, se dijo estar contento por jugar en su país, donde destaca el importante número de jóvenes que están en este torneo, que ya se pone en marcha.

“Estoy muy emocionado de volver aquí, el año pasado me quedé muy corto de ganarlo, pero está semana esperamos que el viento sople para que el juego se ponga más interesante y la clave es jugar bien los pares y aprovechar los hoyos cortos, como lo dije el que juegue cinco bajo par se puede llevar el campeonato”, declaró Ortiz en la conferencia de apertura del torneo.

OTROS JUGADORES QUE PARTICIPÁN EN EL TORNEO

Puedes leer: Mazatlecas son convocadas para el Nacional de Softbol





Además de Álvaro Ortiz, Rodolfo Cazaubón, Alexandre Rocha, Tommy Cocha y el ganador de la edición 60 del Abierto Mexicano, Drew Nesbitt, estarán presentes en el abierto, así como el argentino Andrés Gallegos, para completar una parte del Top 5 del tour,

PARA SABER

La bolsa a repartir es de 175 mil dólares, los cuales 35mil serán para el ganador y 10 mil, serán para el mexicano mejor posicionado.





Leer más aquí:

Deportes Sahimar y Compitas Team decidirán el título de la Juvenil Superior Deportes Siguen encendidos los bates en la Liga Peli-Kanos