José Urquidy plantea que el 2021 sea su temporada de consolidación

Mazatlán, Sin.- El lanzador mazatleco José Luis Hernández Urquidy, tiene como objetivo ser un referente de los Astros de Houston, ya que con las bajas de Frambel Valdez y Justin Verlander, el porteño buscará que este 2021 sea su temporada de consolidación.

Urquidy, quien se estuvo preparando para la temporada 2021 en Mazatlán, ha tenido cambios significativos en su físico, pues el bajar de peso y el ganar masa muscular le ha beneficiado en sus salidas en este spring trainer.

Deportes Mazatlán FC sigue en zona de repechaje

“Bajé varios kilos por iniciativa propia, comí más saludable e hice mucho ejercicio. No fue fácil, la verdad, pero me siento muy bien, más fuerte, y eso me gusta”, declaró en conferencia de prensa para la MLB Network.

A pesar de que se siente muy bien físicamente, Urquidy destaca que este año se quiere consolidar en la gran carpa y guiar a los Astros por un buen camino, hasta meterlos en los playoff, dejando atrás la temporada extraña que tuvo por el Covid-19.

“Va a ser un año en el que tenga que consolidarme”, aseguró en conferencia con varios medios mexicanos, “para que ya a partir de aquí estar bien consolidado en Grandes Ligas", externó.

El mazatleco tiene la meta de lanzar una temporada de 200 innings o más y para conseguirlo, el lanzador derecho ya está mentalizado, "mi meta es tirar 200 innings o más”, indicó Urquidy, “me siento sano y yo creo que sí los puedo alcanzar en una temporada completa, esa es mi meta”.

El mazatleco espera tener más mexicanos como abridores. Foto: Cortesía | Los Astros de Houston

La temporada donde tuvo más participación fue en su temporada de novato, donde vio acción en solo 41 entradas en temporada regular, destacando también su victoria en la Serie Mundial, donde lastimosamente no se pudo hacer con el anillo de campeón.

URQUIDY QUIERE VER MÁS COMPETENCIA EN LOS LANZADORES MEXICANOS

Este año las Grandes Ligas, tendrán gran participación azteca, pero solo Julio Urías y el son los lanzadores abridores y el mazatleco anhela poder ver a más competencia en la rotación de los equipos.

“En lo personal yo me siento bien por estar en una rotación abridora, pero también siento algo feo al no ver compañeros en una; sería emocionante abrir contra un amigo de Washington o de Yankees”.

Lee también: Academia ZR se luce en la Liga Quintero

Ojalá me toque enfrentar un día a Julio Urías, ojalá le den la oportunidad de estar en la rotación de los Dodgers y me toque competir contra élJosé Luis Hernández Urquidy

NÚMEROS DE URQUIDY EN SUS DOS CAMPAÑAS EN GRANDES LIGA

AÑO JI G P PCL

2019 5 1 1 2.73

2020 9 2 1 3-95

JUEGOS DE PRIMAVERA ESTE AÑO

J G-P IL K PCL

3 0-2 8.0 6 6.75









Lee más aquí ⬇

Deportes Correos se imponte en la Liga Burócrata de Beisbol

Deportes Titanes se lleva el torneo Interacademias Delfines

Deportes "No me rindo": Tania Mascorro