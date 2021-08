Crónicas de Beisbol: El Ítalo de la pelota caliente

Mazatlán, Sin.- talo Motta es uno de los jugadores más jóvenes de Venados de Mazatlán, un “utility” que desde niño aprendió a jugar beisbol gracias a su familia, que siempre le inculcó jugar el deporte que siempre ha amado.

Surgido de las filas de la Liga Mazatlán, el joven de 23 años ha picado piedra fuerte para mantenerse en uno de los equipos más importantes de la Liga Mexicana del Pacífico, como los Venados de Mazatlán.

Jugar en Venados fue su gran sueño y lo cumplió. Foto: Cortesía | Ítalo Motta Villareal

“La verdad, cuando yo comencé en la Liga Mazatlán, ni por la mente me pasaba que iba a ser profesional, al principio todo comenzó como diversión, jamás pasó por mi cabeza enfundarme el jersey de un equipo profesional”, dijo.

“Pero es algo que tengo que agradecerle a mi señor padre, que con el apoyo de mi familia no me han dejado de apoyar y es algo que tengo muy presente”, dijo el jugador de Venados de Mazatlán y Piratas de Campeche.

A pesar de que él lo menciona como un juego, Ítalo siempre se tomó como un reto personal, ser seleccionado para los nacionales, pues representar a la Liga Mazatlán y Sinaloa era lo más importante para él

“Sin duda, en mi etapa infantil me tomé como un reto el estar siempre seleccionado, yo siempre quería estar ahí, y muchas de las veces lo logré. Me tocó ir a varios nacionales y en una ocasión a un Mundial, de los que se quedarán siempre como recuerdo”.

Foto: Cortesía | Ítalo Motta Villareal

Por su físico, un tanto flaco y veloz con las piernas, Motta Villareal se ha desempeñado en todo el cuadro, jugando la tercera, segunda y el short, posiciones que ahora no desconoce, pues con Venados y Piratas las ha realizado.

SU LLEGADA AL PROFESIONAL

Luego de pasar por varios equipos semiprofesionales y una bonita y a la vez difícil etapa en su categoría infantil y juvenil, Motta le tocó ser llamado al equipo de sus amores, Venados de Mazatlán, donde debutó en el 2019, bajo las órdenes de Juan José Pacho.

“Cuando yo debuto, fue mucha la emoción al llegar al profesional y pertenecer a un equipo, pues había logrado mi sueño de ser jugador profesional, me sentí muy orgulloso por lo que había trabajado bastante”.

Esa vez debutó jugando la segunda almohadilla y después pegó su primer hit en la Liga Mexicana del Pacífico, siendo algo histórico, ya que durante esa temporada 2019-2020 siempre buscó esa oportunidad.

“Cuando conecté mi primer hit, para mí fue algo inolvidable, porque cuando debuté no me lo esperaba y me llegó de sorpresa, pero recordarlo hace que se me enchine la piel”.

Representar a la Liga Mazatlán fue una de las cosas que más disfrutó hacer en su etapa infantil. Foto: Cortesía | Ítalo Motta Villareal

En esa temporada debut, Ítalo tuvo la oportunidad de jugar 11 juegos, donde bateó para .222, dando dos hits, en una liga tan complicada como es la del Pacífico, donde ahora buscará su tercera temporada.

Uno de los retos que tuvo Motta Villareal este año fue el jugar por primera vez Liga Mexicana de Beisbol, con los Piratas de Campeche, donde compartió equipo con el también mazatleco Sebastián Díaz.

“Para mí jugar en el verano significó un reto personal, es un objetivo que todo jugador profesional quiere y fue una experiencia muy bonita, el estar en Campeche y vivir una temporada completa”.

QUIERE MÁS

El infilder cuenta con 23 años de edad, y con la motivación de su familia quiere dar el siguiente paso, que es que algún equipo de Grandes Ligas pueda firmarlo y de paso estar en una Serie del Caribe o un Clásico Mundial de beisbol.

“Vamos a buscar esa firma con un equipo de Grandes Ligas, ese es mi siguiente paso, he dedicado mi vida al beisbol, mi familia es mi gran motor, es mi todo y espero lograrlo, perseguir ese sueño anhelado”.









