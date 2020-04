Crece la incertidumbre por el regreso del deporte

Mazatlán, Sin.- Desde el pasado martes 17 de Marzo, las autoridades municipales hicieron oficial el paro preventivo para afrontar las consecuencias de la pandemia del Covid-19, teniendo graves afectaciones al deporte, tanto municipal, regional, estatal, nacional e internacional por las cancelaciones de las ligas.

Luego de tres semanas ya en paro, crece la incertidumbre entre presidentes de equipos, promotores y toda la gente que involucra al deporte, sobre el regreso de lo que les apasiona. Por ello a través de comunicados de prensa algunos ya evalúan la cancelación de torneos importantes si la situación no mejora.

Sergio Hernández Presidente del Club Delfines de Mazatlán que participa en el Circuito de baloncesto del Pacífico (Cibapac) abrió una posibilidad de cancelar definitivamente la temporada 2020.





Tenemos un plan emergente en la liga, pues teníamos contemplado que la temporada se arrancará el 10 de julio, pero en una reunión acordamos mover la fecha inaugural para mediados de agosto, esperando que las cosas mejoren Sergio Hernández









Sergio Hernández, Presidente de Delfines analiza la cancelación del CIBAPAC. Foto: Cortesía │ Delfines





Desde luego que estamos analizando una cancelación de la temporada 2020, si no salimos de la fase en la que estamos en los meses siguientes, por eso es importante que todos los sectores estemos trabajando en conjunto para contra restar esta pandemia Sergio Hernández





Por su parte, el presidente de la Liga de Futbol de la Primera Fuerza Municipal, Ricardo Rubio, tiene la esperanza de que regrese a rodar el balón a las canchas, lo más rápido posible. A estas alturas, se estarían jugando la jornada 21 y 22 del campeonato, para entrar en fase de Liguilla.









La liga se reanudaría de inmediato, nosotros como liga estamos listos para cuando se nos notifique la reactivación, estamos listos para cuando llegue esa fecha, esperamos que sea lo más pronto posible para que se vuelva a la normalidad y el futbol se lleve a cabo Ricardo Rubio





Otro de los deportes que también a pensando en la cancelación de los eventos que venían en puerta, es el atletismo, donde cerca de 200 fondistas se han visto afectados por esta pandemia y corren el riesgo de no competir.





La disciplina de atletismo alcanzó a celebrar la etapa regional, Sinaloa ya cuenta con 168 atletas clasificados a los nacionales, en las diferentes pruebas de pista y campo, aquí nos queda esperar qué resolución se tomará una vez que pasemos la contingencia sanitaria. Ricardo Rubio

Una vez que los Juegos Olímpicos se reprogramaron para el 2021, vamos a ver si los eventos en todos los niveles deportivos se reprograman o si se define cancelarlos Ricardo Rubio





Omar Canizales aún mantiene en pie el arranque de la Mex-Pac. Foto: Cortesía │LMP





¿Y la Liga Mexicana del Pacífico?

Todo parece indicar que la Liga tendrá su arranque programado para el 12 de octubre como esta pactado, pero en un comunicado el presidente Omar Canizales señaló que ha analizado el tema, en la última asamblea analizamos y empezamos a ver escenarios, pero estamos distantes (en cuanto a fechas) y no hay certeza de lo que va a ocurrir, pero tenemos como tarea monitorear los acontecimientos.









Estamos en contacto con Liga Mexicana de Beisbol, con Horacio de la Vega y cómo se podría comportar la pandemia en el país. Hoy no tenemos elementos para pensar que no pudiéramos arrancar, entendiendo que iniciaríamos el 12 de octubre, pero sí analizamos la posibilidad que, si esto se extiende, sería un impacto brutal para nosotros en caso de que no se hubiera regularizado Omar Canizales













