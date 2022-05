¡Leyenda! Checo Pérez, el mexicano más ganador en F1 tras llevarse el GP de Mónaco

Checo Pérez lo había advertido, durante este 2022 poco a poco demostraba que era un piloto que podía pelear por las victorias y no solamente para cubrir a Max Verstappen. En Mónaco, obtuvo su consolidación luego de coronarse en el Gran Premio del principado.

Los problemas con la fuerte lluvia que caía en la pista provocaron que la carrera comenzara hasta una hora después. El mexicano arrancó cuarto y por un momento parecía que alcanzar los primeros puestos sería más que complicado, sin embargo, pasaron dos acciones que lo impulsaron a la victoria.

Te puede interesar: Checo Pérez se impacta con el muro en el GP de Mónaco durante la clasificación: Video

La primera de ellas fue en la vuelta 17 cuando Checo entró a pits para cambiar los neumáticos de lluvia por lo intermedios, lo que lo benefició con una mayor velocidad.

¡@SChecoPerez gana en el Gran Premio de Mónaco!



Con una gran estrategia por parte del equipo y una excelente conducción del piloto mexicano, Checo llega a tres victorias en su carrera dentro de la Fórmula 1



¡Fantástico trabajo, Checo!



🔴 EN VIVO 👉🏻 https://t.co/QhXnMQqCb5 pic.twitter.com/gALWUKX5a5 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 29, 2022

Pero fue el error de Ferrari lo que terminó por otorgarle la cima. En giro número 22 los del caballo rampante llamaron a Carlos Sainz y a Charles Leclerc a boxes, pero cuando el monegasco ya estaba dentro del pit lane recibió el llamado de sus ingenieros que le indicaban que se quedara fuera, algo que ya no pudo hacer el piloto.

Esto causó que Checo pasara al primer lugar mientras que Leclerc bajó hasta la cuarta posición, por debajo de Max Verstappen y Sainz.

Para los que no pudieron ver la transmisión les dejo el gran momento de escuchar nuestro Himno Nacional de nuevo en el podio.

Cuando viajaba con Pedro Rodríguez no tenían nuestro himno y empecé yo que llevar un disco de acetato para que lo usara cuando ganaba #F1 #GPMonaco pic.twitter.com/3WMHzIpzOM — Rodolfo Sánchez Noya (@altavelocidadtv) May 29, 2022

“¡No puede ser! ¿Qué carajos pasó? ¡Increíble!” declaró muy molesto el monegasco hacia su equipo.

Los pilotos se reagruparon gracias a la bandera roja que provocó el aparatoso choque de Mick Schumacher en la vuelta 27, pero sin mayores contratiempos de clima, el mexicano solamente tuvo que cuidar los neumáticos y aguantar la presión de Sainz hasta cruzar la línea de meta.

El gran desempeño de Checo en el circuito de los príncipes lo llevó hasta lo más alto del podio. / Foto: AFP

Checo ganó por tercera vez en la Fórmula Uno y se convirtió en el piloto mexicano con más victorias en la categoría, al pasar las dos que logró Pedro Rodríguez en 1967 y 1970. Además, es apenas el cuarto piloto de origen latinoamericano en triunfar en el Gran Premio de Mónaco después de los argentinos Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann, el brasileño Ayrton Senna y el colombiano Juan Pablo Montoya.

Además, por si lo anterior fuera poco, tras la victoria en Mónaco se colocó a sólo seis puntos de Charles Leclerc, quien ocupa el segundo puesto en la clasificación de pilotos, y a 15 de Verstappen.

Victorias de Checo

2020 – Sakhir – Racing Point

2021 – Azerbaiyán – Red Bull

2022 – Mónaco – Red Bull

Publicado originalmente en ESTO