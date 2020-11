Armando Tirado baila “mambo” en la duela

Mazatlán, Sin.- Nació bajo una red y una pelota de basquetbol, dentro de una familia “basquetbolera”. Armando Tirado es un joven de 18 años de edad que ha dado su vida al deporte ráfaga y con talento ha podido superar todas las barreras.

Hijo de Armando “Mambo” Tirado y sobrino del profesor Jesús “Chato” Peraza, el popular “Mambito” ha sabido cómo destacar en el basquetbol, ya que trae una buena escuela y desde que tiene uso de razón ya botaba una pelota.

“El basquetbol siempre me gustó, yo siempre miré a mi papá jugar, me gustaba estar en las retas de los sábados y ahí fue mi comienzo, esa motivación fue para que yo practicara el deporte, además de que mi tío es entrenador, entonces tenía doble motivación”, destacó.

Desde que era un niño, Armando sabía que traía algo especial en su juego, ya que con el talento nato y el duro entrenamiento, desde las categorías infantiles ya destacaba, jugando siempre en una categoría diferente a la que le correspondía.

“Cuando yo estaba en segundo de primaria, yo ya jugaba basquetbol, estaba en un colegio particular y uno de los torneos recuerdo que jugué contra niños de quinto año y ahí fue donde tuve mi primer juego”, dijo.

“Yo siento que el basquetbol ya lo traigo en mis venas, a pesar de que me tocó esa vez jugar con niños más grandes, jamás se me ha dificultado, ya que traigo una buena escuela tanto la de mi padre, como la de mi tío”.

El “Mambito”, apodo que se le quedó en honor a su padre, ha tenido la dicha de participar en torneos estatales y regionales, donde ya sabe lo que es representar a Mazatlán y a Sinaloa, pues ha tenido grandes logros cuando se enfunda el jersey y sale a la cancha.

“Me ha tocado participar en estatales y regionales, también en un nacional, en el estatal, fui campeón en el 2016 en la Olimpiada Sub15, después fui campeón en la Olimpiada Estatal Sub17 dos años después, además de ser campeón en la modalidad de 3x3”, dijo.

“En las dos oportunidades que he tenido, también participé en los regionales, uno en Culiacán en el 2016 y en el 2019 en Sonora, en el primero no pudimos llegar al Nacional y el año pasado en la Olimpiada Nacional obtuvimos el subcampeonato ante Tamaulipas”.

EL “MAMBITO” EN EL PROFESIONALISMO

El esfuerzo que Armando le puso al baloncesto fue recompensado rápidamente, pues los equipos profesionales del puerto se fijaron en él, a pesar de no tener una gran estatura y ser un juvenil, el “Mambito” tuvo la oportunidad de jugar con Delfines de Mazatlán la temporada pasada, siendo uno de los juveniles más destacados.

“El equipo de Delfines me buscó gracias a Sergio Hernández, que me invitó a los Try Outs y yo creo que es una de las experiencias más grandes que he tenido en mi carrera, me ha dado mucha madurez, dentro y fuera de la cancha y he mejorado mucho en mi estilo de juego”, afirmó.

“Jamás te imaginas que el baloncesto te pueda dejar muchos grandes amigos, que ahora son familia y que me den oportunidades de beca, de jugar en algunos estados, para estar en algunas universidades del país”.

El haber participado con Delfines y lo hecho en su etapa de juvenil le han abierto las puertas para seguir creciendo, este año estuvo a punto de debutar con Venados Basquetbol en el CIBACOPA, pero el Covid-19 no lo dejó.

Armando tiene en mente seguir su carrera en el deporte ráfaga y aspirar al profesionalismo.

“Me encantaría ser profesional, creo que a cualquiera le encantaría vivir de lo que amas, de lo que te gusta, de lo que apasiona. Me veo la verdad jugando en una liga profesional y me gustaría poder llegar a vivir de esto”.

El también preseleccionado nacional de su categoría en algunas convocatorias agradece totalmente el apoyo de su padre y de su madre, María de Lourdes Peraza León, quien siempre lo acompaña en cada uno de los partidos que participa, al igual que su abuela.









