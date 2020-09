Sergio Hernández es el “delfín mayor”

Mazatlán, Sin. - La historia de Sergio Hernández en el basquetbol inicia cuando él tenía 20 años de edad. Siempre fue apasionado de varios deportes, entre los que destaca el tenis y el voleibol, donde mediamente destacó.

Desde ese tiempo, Sergio siempre tuvo la inquietud de fomentar el deporte, haciéndolo de una u otra forma, ya sea impulsando torneos o siendo el presidente del Comité Municipal de Baloncesto en Mazatlán.

“Como todo joven, uno sale con la inquietud de practicar deporte, en mis años mozos hacia tenis en el Club Reforma, en la prepa hicimos voleibol, hasta que después de un tiempo nos metimos al basquetbol, un deporte al cual yo amo”.

Al “Chudo” le llegó muy tarde el baloncesto en su vida y aun así no ha dejado de amarlo y de quererlo, curiosamente descubrió el deporte por la hermandad que forjó en las demás disciplinas que practicó.

“Yo me enamoré del básquet porque me tocó ver esos juegazos de los 80 y unos duelazos en el Muralla, donde vi a los mejores jugadores del estado y ahí me fui motivando yo solo, ya que en aquel entonces no había entrenadores especializados en un deporte como lo hay ahora”, recuerda.

En la actualidad, Sergio sólo recuerda esos tiempos de deportista, pero jamás ha dejado de lado el apoyar el deporte y hace un año adquirió una franquicia de baloncesto semiprofesional, como lo es Delfines de Mazatlán.





Delfines se convertirá en uno de los clubes que más impulsa el basquetbol en los jóvenes. Foto: Cortesía │ Sergio Hernández

EL “CHUDO” Y LOS DELFINES DE MAZATLÁN

El resurgimiento de esta franquicia comienza desde el año 2008, cuando Sergio era presidente del Comité de Basquetbol, donde durante 5 años trabajó en esa disciplina.

“Yo, de viva experiencia, cuando estaba al mando del comité, me di cuenta que el basquetbol en Mazatlán tenía o tiene todavía muchas carencias, no sólo en el puerto, si no en el estado, en aquellos años no había una coordinación entre los entrenadores y sobre todo una preparación. Entonces yo busqué la manera de apoyar a esa disciplina y comencé a asesorarme con personas de basquetbol, como el profe Montes, el profe Guerrero, Sergio Cruz, el profe Solórzano, para preparar al municipio en el basquetbol”.

Para la mala fortuna de Hernández, el apoyo en el basquetbol no se le dio y fue así como empezó a buscar otra forma de generar nuevos prospectos de forma propia, dándole la pauta para que resurgiera una franquicia que estaba en el abandono: Delfines de Mazatlán.

CAMBIO DE NOMBRE

Mucha de la base del actual equipo de Delfines de Mazatlán surgió de la antigua franquicia, Fortaleza 31, donde el equipo ya jugaba en el CIBAPAC, una liga de prospectos, especial para el trabajo que Sergio quería hacer con los basquetbolistas del puerto.

“Uno de los objetivos que tiene este club es formar y unir a la comunidad del basquetbol en pro al deporte, muchos de mis jugadores eran esa base y ahora con Delfines queremos quitar esos egos que hay entre los profesores, para que el deporte fluya de buena manera. Delfines en un futuro, tiene como objetivo que los jugadores que vayan a Olimpiada se preparen y que Mazatlán destaqué aún más, queremos que más jóvenes promesas se vayan con un cartel mediamente reconocido, porque esta liga esta abalada por ADEMEBA”.

Foto: Cortesía │ Sergio Hernández

Cuando el equipo de Delfines recién se formó para los try outs, era complicado conseguir jugadores, que las escuelas aceptaran jugar con el equipo, pero para la fortuna del “Chudo” las cosas se fueron dando y el equipo en su primer año alcanzó una semifinal de conferencia.

“Todos sabemos que el formato del CIBAPAC, de jugar con puros locales y dos extranjeros, es algo que beneficia mucho a este deporte, muchos jóvenes pueden aprovechar esta oportunidad aprendiendo de jugadores extranjeros y de otros con mayor trayectoria, para seguir en crecimiento”.

La Liga de CIBAPAC ha venido en un mayor crecimiento en estos últimos dos años, pues de pasar a ser 8 equipos en su momento, hoy ya hay 30, y Delfines es parte ello, donde ya hizo historia en su temporada debut.

“Me gusta mucho la disponibilidad de los jugadores de mi equipo, que se le da esa rotación a los jóvenes, sabemos que lo que hicimos el año pasado, es gracias a la base que tenía este club, pero poco a poco vamos a ir creciendo”.





