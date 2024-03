Ángeles de la Ciudad de México le propina barrida a Venados Basketball

Con un buen juego agresivo y dominando al rival, el equipo debutante del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacifico, Ángeles de la Ciudad de México, se metió a la cancha del Lobodome, para barrer a Venados Basketball 93 a 83.

Estas dos derrotas, significaron la primera serie perdida de Venados, luego de venir dividiendo series en sus anteriores compromisos, mientras que la quinteta dirigida por Gustavo Quintero, salió con saldo positivo de Sinaloa, al barrer también le pasado fin de semana a Caballeros.

Las acciones del juego

Los Ángeles de la Ciudad de México tomaron ligeramente la ventaja desde el primer cuarto, yéndose con el score 23-21 con un buen trabajo de Alonzo Stafford por parte de Venados y por CDMX Johnny Hughes por la visita.

Para el segundo cuarto, Ángeles amplió su ventaja a siete puntos, con el marcador momentáneo de 43-36, pero esta vez Terrecen Thompson con 12 puntos, que no dejó que Mazatlán se alejara en el medio tiempo.

Los de la capital del país, fueron más consistentes debajo de la pintura, para ampliar más su marcador de 70-57, trece puntos de diferencia, que a Venados le costó sacar para el cierre del último parcial.

Mazatlán trato de responder a la ofensiva en el último cuarto, para acortar distancias, jugando de forma agresiva, pero al final no les alcanzaría para darle la vuelta al score.

Vuelve a lucir Johnny Hughes con CDMX

Por segunda noche consecutiva el norteamericano Johnny Hughes se llevó la noche por los visitantes, al encestar 21 puntos, seguido de Lester Bracey, quien pudo hacer 20, para secundar a su compañero.

De lado de Mazatlán Douglas Herring logró desquitar en el aro haciendo 19 unidades, mismos puntos de Terrence Thompson, quienes acompañaron a la ofensiva.

Próximo juego

Mazatlán tendrá que viajar a Ciudad Obregón, para medirse a los Halcones este viernes y sábado en el arena ITSON