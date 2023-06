A Randy Romero le tomó por sorpresa la convocatoria a los Centroamericanos

Mazatlán, Sin.- Tras tener un buen año este invierno con los Venados de Mazatlán y enfocarse en hacer una buena temporada con los Mariachis de Guadalajara, el pelotero ‘Cachanilla’ Randy Romero le tomó por sorpresa el llamado a la Selección Mexicana de Béisbol, que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

Romero, quien apenas cuenta con 23 años de edad, tiene un futuro por delante dentro del béisbol, un deporte que trae en la sangre, y que además le da un orgullo portar los colores mexicanos, al ser la primera vez en que represente a nuestro país, ya que no le ha tocado jugar en Series del Caribe, que es un objetivo más adelante.

“La noticia me cayó de sorpresa, pero estoy contento, voy a representar México y es uno de los sueños que yo tenía, y esperemos hacerlo de una buena manera y qué esto sea algo bonito de la carrera”, expresó el pelotero.

Cumplirá un sueño de niño

Randy le tocó debutar en Liga Mexicana del Pacífico para la temporada 2019-2020, al principio con poco protagonismo, pero el ir tomando más experiencia, lo han hecho poder cumplir un sueño que anhelo de niño, y que más para alcanzar el oro en los Centroamericanos.

“Volteo hacia atrás y no me imagino todo esto, es cumplir un sueño que tuve de niño y me siento orgulloso de todo lo que hemos podido vivir, además de que es un gran viaje que hemos tenido dentro del béisbol”.

El jardinero central tendrá que reportar a la Ciudad de México este próximo 19 de junio, para hacer la concentración y después viajar a los Centroamericanos, donde México es el rival a vencer dentro de la disciplina del beisbol, al tener muy buenos jugadores actualmente tanto en Liga Mexicana de Beisbol, como en Liga Mexicana del Pacífico.

Para saber

Actualmente, Randy Romero batea para .345 con los Mariachis de Guadalajara, tiene dos cuadrangulares y 20 carreras remolcadas, además de 14 bases robadas, aprovechando su velocidad.