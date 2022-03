A Juan Carlos Mendoza, le queda un mal sabor de boca por el empate

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán Femenil, se le escapó el resultado de la jornada 10 ante León, para seguir escalando posiciones en la tabla general, ya que continúa en los últimos lugares del torneo, pero aún con posibilidad de reponerse y meterse en la pelea.

“Me voy con un mal sabor de boca, la verdad es que nosotros fuimos un equipo que buscó ser protagonista, en el primer tiempo propusimos el partido, creo que no metimos el gol porque no tuvimos el último toque y el pase".

“Con la lesión de Yuzara López, tuvimos que modificar la parte defensiva, pero no queda más de otra que levantar a las chicas, porque tenemos un juego el próximo miércoles”, explicó el estratega porteño.

Las moradas, habían conseguido el triunfo ante Necaxa la jornada pasada, y el empate ante León que les sabe a derrota, deja en el director técnico la posibilidad de sacarles provecho a base de coraje a sus jugadoras.

“El equipo ha venido de menos a más, pero sumamos un punto, no lo deseado porque tuvimos para llevarnos los tres puntos y esta vez le dimos oportunidades a jugadoras que lo vienen haciendo bien como Monse Montes, Graciela Wong”.

Mazatlán Femenil tendrá que sacar resultados de visita. Foto Cortesía Mazatlán Femenil

Durante el juego del sábado, la defensora Yuzara López tuvo un fuerte choque en la cabeza y tuvo que abandonar el encuentro, terminando el hospital, siendo una baja muy dura para las moradas. Además de ello, jugadoras importantes no estuvieron convocadas para el encuentro.

“Preocupado por la situación de Yuzara López, ya que tiene un esguince cervical, pero me preocupa que ella esté bien, en el caso de Havi Ibarra tuvo una lesión en el tobillo, por el caso de Priscila Gaitán y Magali Cuadrado no estuvieron en la convocatoria por baja de juego”, enfatizó.

Para el próximo partido, el técnico dijo: “Sabemos que la visita no será fácil, Juárez es un equipo que se planta bien en casa, tenemos que levantar a las jugadoras, de repente salieron caídas porque no obtuvimos la victoria y buscaremos en Juárez los tres puntos”.









