Con la pasión heredada, Andrés G Huesca un músico autodidacta

Culiacán, Sin.- Andrés nació con la música en las venas, pues su papá de oficio músico fue para él, la figura que necesitaba para inspirarse y comenzar a desarrollar su talento cómo artista, sin saber que aprendería no solo a ejecutar una canción, sino que sería uno de los músicos que tienen el talento suficiente para aprender de manera autodidacta.

Originario de Culiacán, Sinaloa, Andrés G Huesca, comenzó a acercarse a la música cuando tenía 6 años, pues a esa edad él comenzó tocando la batería, sin embargo, nunca pensó que en un futuro él se convertiría en un músico multifacético que aprendería por su propia cuenta, teniendo las asesorías necesarias por parte de su papá y los tutoriales de YouTube.

“Mi papá es músico, entonces en mi casa había de todo para ser músico y cómo a los 6 años empecé tocando la batería y luego la guitarra me gustó más y así me fui formando cómo músico, con las asesorías de mi papá y los tutoriales de YouTube”, recordó Andrés en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Este artista lleva formándose desde hace más de 10 años, no obstante, con el tiempo ha podido ir desarrollándose en otras áreas cómo en la composición y en la producción musical.

De puño y letra

Fue mientras iba en la secundaria, que Andrés se tomó enserió su papel de músico.

“Cuando iba cómo en la secundaria me empecé a tomar más enserio cómo músico y me di cuenta de que ya podía decir que era guitarrista, que ya era músico, ya no o miraba cómo algo que hacía nada más”.

Como todo músico en formación, Andrés inició tocando algunos covers y formando su propia banda en la que hacían adaptaciones musicales, no obstante, él se dio cuenta de que le gustaba más tocar su propia música, experimentar con acordes y darle forma a algo que a él le gustará, comenzando por darle vida a sus propios temas musicales.

“Nunca me gustó tanto tocar covers, siempre me ha gustado más tocar lo mío, no era tanto de sacar covers”.

Aun cuando la interpretación de temas existentes nunca apasiono a este músico, siguió haciéndolo hasta formar una banda en la que inició haciendo música y por la necesidad de querer tener grabada su música, él se aventuró en la producción musical, haciendo todo “a prueba y error”.

El músico autodidacta. Foto: Cortesía | Andrés G.

Del ensayo al estudio

A los 16 años, Andrés formó Vosh, su primera banda de canciones inéditas, y al darse cuenta de que la respuesta del público era buena, tuvo la necesidad de compartir su música, por lo que inició a buscar herramientas que le fueran útiles para grabar sus primeros temas musicales.

“La primera banda que era de canciones de nosotros se llama Vosh, esa banda la tenía en la prepa y ahí me empecé a dar cuenta de que si podía hacer canciones yo le gustaban a la gente y que podían ser gustadas a la gente y la misma necesidad de trasmitir esa música, te hace querer buscar herramientas para poder compartirla y empecé por mi cuenta buscando tutoriales de como grabar y con el tiempo fui buscando cositas”.

Para este compositor, la imaginación no tuvo límites y una vez que entendió como empezar a grabar, se las ingenió para poder montar su propio estudio casero, pues gracias a que su papá era músico tomo los micrófonos que son para tocar en vivo, construyendo paneles con fibra de vidrio, tela y madera.

No obstante, cómo todo músico independiente, las producciones que él hace y el equipo que tiene para grabar y acondicionar su estudio han corrido por su cuenta.

El músico autodidacta. Foto: Cortesía | Andrés G.

Para Saber

Andrés está trabajando en nuevo sencillo y ha colaborado con varios músicos de la escena local, además de contar con el apoyo de los músicos Jorge Cuén, Toño García y el Mario Cázares en sus presentaciones.

Asimismo, este guitarrista estuvo presente el día de ayer cómo músico invitado en la recaudación de fondos para el álbum de Echo, evento que se llevó a cabo en La Malavida, en el corazón de Culiacán.

La música de Andrés, ya puedes escucharla en la plataforma musical de Spotify.