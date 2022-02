Ocean Rodríguez, sinónimo de originalidad creativa

Mazatlán, Sin.- Orgullosamente mazatleco y carnavalero de corazón, con una versatilidad de estilos, pero siempre con el toque atrevido y arriesgado que lo caracteriza, Ocean Rodríguez se ha propuesto impresionar con sus carros alegóricos a todo aquel que asista al desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2022.

Es director de Arte de profesión, desde muy pequeño sintió el fervor de la máxima fiesta porteña y su sueño más grande era participar en esta festividad carnavalesca con lo que mejor sabe hacer.

HACER HISTORIA

La palabra carroza viene del italiano "carrozza" y este a su vez del latín "carrus" que significa: coche grande ricamente vestido y adornado.

Las carrozas alegóricas representan temáticas inspiradas en leyendas, mitos, personajes y hasta en la vida cotidiana, a través de esculturas de grandes dimensiones, generalmente de papel maché, sobre un escenario en movimiento.

Transportan además a personas ataviadas con disfraces acordes al tema y animan el motivo durante el desfile.

Este 2022 es su tercera participación en el Carnaval con 10 carros alegóricos, entre ellos cuatro carrozas reales: el de la Reina del Carnaval, el de la Reina de los Juegos Florales, el del Rey de la Alegría, y el de la Reina de la Poesía.

"A diferencia de lo que están acostumbrados no uso papel maché, casi todos son moldes o figuras esculpidas en unicel, muchos acabados con resina, texturi, pintura. Este año particularmente uso menos diamantina que la edición anterior, siento que el tema se presta para que sea mucho más cinematográfico o hacer las piezas más reales, van a darse cuenta. Hay unos temas que valen la pena, porque eran como para carros de niños y así si tuve que respetar igual en la carroza real que es intocable, en la de Juegos Florales hay una sorpresa que les tengo preparada", adelantó Ocean.

Durante el proceso, el diseño original de un carro alegórico sufre muchos cambios, pero el objetivo de Ocean es el mismo: crear carrozas majestuosas, que por el ángulo que se le vea sea todo un espectáculo para el público.

Su principal reto es superar lo que ha hecho en las ediciones anteriores, considera que hasta el momento ha logrado el objetivo que se planteó en sus inicios haciendo carrozas.

La historia dice que el carro alegórico más alto es de 18 metros y él se ha propuesto rebasar este récord.

"Parece que estoy acostumbrado a hacer proyectos grandes, pero para mí representa muchísimo más el Carnaval que cualquier otro proyecto, con el artista que quieras que he trabajado, porque es mi tierra y yo sé el fervor que tiene la gente por el Carnaval, yo lo tengo", expresó.

Su versatilidad de estilos le permiten diseñar y crear desde un carro moderno, trenes, naves, platillos voladores, hasta las carrozas que siguen guardando todo el estilo barroco, lleno de historia y arquitectura.

"Me ha dado mucha satisfacción el proceso de cómo he ido desarrollando mi estilo, también me pasa mucho que hay cosas que la gente de Mazatlán no perdona y que eso intento no tocarlo, porque creo que son sagradas, como la diamantina o todo el respeto que merecen las reinas, uno termina entendiendo que es parte del proceso del Carnaval y que justo eso te hace respetar aún más la fiesta y todo lo que representa", explicó.

Reconoce que este año el compromiso es aún más grande, ya que hay que satisfacer la necesidad de todos aquellos carnavaleros que desean volver a disfrutar de la fiesta, luego de que en el 2021 el Carnaval se viera suspendido por la pandemia del Covid-19.

En la elaboración de las carrozas participan alrededor de 50 a 70 personas de manera directa y otras 100 más de manera indirecta, en ellas se ha puesto el talento de manos mazatlecas y mexicanas, que se dedican en cuerpo y alma para que estén listas a tiempo.

"Lo único que puedo prometer es que he hecho hasta el cansancio, de lo que puedo lograr, para que sean los mejores carros alegóricos de la historia", apuntó.

El HOMENAJE

Admirador de Jorge González Neri, ofrecerá en homenaje su trabajo al legendario artista, escultor de monigotes, quien falleciera apenas el año pasado.

"Me gusta de alguna manera dedicarle mi trabajo a alguien, siempre lo hago a la gente que trabaja conmigo, porque yo veo el esfuerzo que hacen conmigo, pero creo que también vale la pena mencionar que González Neri siempre tuvo una buena actitud para enseñarte, se aprende de los grandes y González Neri era buenísimo", señaló.

Aprender a respetar a la gente que trabaja en el Carnaval y el nivel de compromiso que existe con la máxima fiesta porteña, son de las enseñanzas que le ha dejado participar en esta festividad.

"He aprendido a amar más la fiesta, yo tenía cuatro años que no venía al Carnaval hasta que empecé a participar. Aprendí que se disfruta de manera diferente cuando trabajas en él, no sé si me va a volver a tocar disfrutarlo desde el otro lado, como lo hace cualquier persona", reveló.

"También he aprendido una cosa que no sé si esté bien que la diga, pero, mucha de la gente que trabaja en el Carnaval se asume como dueño de este y siempre piensan que una vez se mueven el Carnaval no sigue y la mejor prueba de que el Carnaval sobrevive con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros es el Covid y las pandemias", añadió.

Ocean Rodríguez ha trabajado arduamente y desea que su nombre trascienda en la historia como el de todos aquellos personajes que han dejado legado en la creación de carrozas en el puerto.

"Espero que la historia me juzgue bien y espero que me sigan invitando, a mí me llena de satisfacción y de emoción cada vez que me invitan a trabajar en algún proyecto que ayude a Mazatlán", indicó.

TRAYECTORIA

Director de Arte con 17 años de experiencia, fundador de la compañía Artefacto en la Ciudad de México, que se dedica a hacer escenografías para programas de televisión, videoclips y en giras de artistas.





